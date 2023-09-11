https://crimea.ria.ru/20230911/v-simferopole-sutki-ne-budet-vody---gde-esche-otklyucheniya-po-krymu-1131313046.html

В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму

В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2023

В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму

Из-за ремонтов на сетях часть Симферополя останется без воды более чем на сутки, в течение дня в понедельник отключения пройдут и в других населенных пунктах... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T10:16

2023-09-11T10:16

2023-09-11T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть Симферополя останется без воды более чем на сутки, в течение дня в понедельник отключения пройдут и в других населенных пунктах республики, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения воды в СимферополеПо данным предприятия, в крымской столице с 23 часов 11 сентября до 6 часов утра 13 числа отключение запланировано в микрорайонах Сергеевка, Новосергеевка, Б. Куна, Солнечная долина, Битак, по улицам Бородина, Глинки, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской, Чонгарской, Общественной, Донской, Трудовой, Пасечной, Сотовой, Счастливой, Огородной, Приусадебной, Межевой, Арабатской, Волочаевской, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровской, Титова, Сельвинского, Киевской, Фрунзе, Тургенева, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, Красноармейской, 8 марта, Студенческой, Курчатова, Фабричный спуск, Рубцова, Грибоедова, Стахановцев, Партизанской, Смирнова, Терлецкого, Левкина, 51 Армии, Бетховена, Суходольной, Фурманова, Чапаева, Бабушкина, Снайперов, Солнечной, Битакской, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Буденого, Федько, Комсомольская, Крупской, М. Залки, по проспекту Победы и в переулках Бокуна, Донском, Стрелковом, Смежном, Вольном."На время выполнения работ, силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в компании.Кроме того, понедельник до 14 часов в Симферополе без воды квартал Фонтаны, до полудня - улицы Зеленая, Советская, Садовая, Космонавтов, Северная в поселке Николаевка.Отключения воды в других города КрымаВ Красноперекопске в понедельник до 18 часов без водоснабжения останутся дома, расположенные по адресам Калинина, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, Менделеева, 26, 26а, 28, 30, Ломоносова, 3, 4, 6, 8 , Гекало, 26 , 23, 25, 27, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Чкалова 2. Людей также обеспечат привозной водой.В Евпатории до 17.00 - улицы Сырникова, 6, 7, 8, Школьная, 2, 5, 14а, проспект Мира, 1, 3, 4 в поселке Мирном.В селе Ленинском Ленинского района отключение продлится до пяти часов вечера. В Алуште также до 17 часов без воды останется дом №39 по улице Богдана Хмельницкого.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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