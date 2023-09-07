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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-07T00:01
2023-09-07T00:01
2023-09-06T20:13
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +16 до +21 градуса, днем будет +27...+29.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории +25 градусов, в Феодосии, Черноморском, и в Азовском море +24, у берегов Севастополя и в Керченском проливе +24.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230901/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kogda-nachnetsya-i-skolko-prodlitsya-1131074957.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха в четверг ночью +11…+16 градусов, на побережье до +21, днем +24…+29, в горах +17…+22 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +16 до +21 градуса, днем будет +27...+29.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории +25 градусов, в Феодосии, Черноморском, и в Азовском море +24, у берегов Севастополя и в Керченском проливе +24.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.