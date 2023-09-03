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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T00:01
2023-09-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосийской городской суд
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27…+29 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя, и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосийской городской суд , крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 03.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Судаке, Крым
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +22, днем +25…+29, в горах +19…+24 градуса", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27…+29 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя, и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.
В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 20:28
Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходных
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосийской городской судКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:12Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:55Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера
21:37Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
21:14Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
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20:27Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
20:08Крымский мост: обстановка на вечер субботы
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19:31Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
19:18В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов
18:57Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
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