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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T00:01
2023-09-03T00:01
2023-09-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосийской городской суд
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27…+29 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя, и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +22, днем +25…+29, в горах +19…+24 градуса", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27…+29 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя, и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.
В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.