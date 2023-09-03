https://crimea.ria.ru/20230903/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1131105202.html

Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T00:01

2023-09-03T00:01

2023-09-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосийской городской суд

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27…+29 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя, и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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