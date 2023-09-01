https://crimea.ria.ru/20230901/v-tsentre-simferopolya-gorit-kafe-1131103419.html
В центре Симферополя горит кафе
В центре Симферополя горит кафе - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В центре Симферополя горит кафе
В центре Симферополя в пятницу возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T17:41
2023-09-01T17:41
2023-09-01T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о задымлении в кафе на улице Горького в Симферополе поступило в службу спасения в 17.10. На место происшествия сразу были направлены два отделения.По прибытии стало известно, что произошло загорание вытяжки. Площадь – 1 кв.м. Пожар локализован, пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферополь, происшествия, пожар, видео
В центре Симферополя горит кафе
Пожар в центре Симферополя: горит кафе
17:41 01.09.2023 (обновлено: 17:50 01.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
Сообщение о задымлении в кафе на улице Горького в Симферополе поступило в службу спасения в 17.10. На место происшествия сразу были направлены два отделения.
По прибытии стало известно, что произошло загорание вытяжки. Площадь – 1 кв.м. Пожар локализован, пострадавших нет.