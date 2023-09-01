https://crimea.ria.ru/20230901/v-tsentre-simferopolya-gorit-kafe-1131103419.html

В центре Симферополя горит кафе

В центре Симферополя горит кафе - РИА Новости Крым, 01.09.2023

В центре Симферополя горит кафе

В центре Симферополя в пятницу возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T17:41

2023-09-01T17:41

2023-09-01T17:50

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

симферополь

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131103500_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_874cba9b226c928ce1f01e5d090d0566.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о задымлении в кафе на улице Горького в Симферополе поступило в службу спасения в 17.10. На место происшествия сразу были направлены два отделения.По прибытии стало известно, что произошло загорание вытяжки. Площадь – 1 кв.м. Пожар локализован, пострадавших нет.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, происшествия, пожар, видео