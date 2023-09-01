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Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября

Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T10:09

2023-09-01T10:09

2023-09-01T10:09

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

кубань

крым

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов: перевезено 2213 пассажиров, 644 единицы автомобильного транспорта, 174 железнодорожных вагона. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено около 310 тысяч пассажиров и около 185 тысяч грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено свыше 5, 5 тысяч рейсов.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей призывают учитывать это при планировании своих маршрутов. Через переправу в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, рейсовые автобусы, грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы и грузовики следуют через альтернативный сухопутный путь, который проходит через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост либо также через сухопутный коридор. На Крымском мосту по состоянию на утром пятницы очередей нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро пятницыКрым накроют ливни и шквалВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, новости крыма, транспорт