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Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября
Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T10:09
2023-09-01T10:09
2023-09-01T10:09
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов: перевезено 2213 пассажиров, 644 единицы автомобильного транспорта, 174 железнодорожных вагона. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено около 310 тысяч пассажиров и около 185 тысяч грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено свыше 5, 5 тысяч рейсов.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей призывают учитывать это при планировании своих маршрутов. Через переправу в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, рейсовые автобусы, грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы и грузовики следуют через альтернативный сухопутный путь, который проходит через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост либо также через сухопутный коридор. На Крымском мосту по состоянию на утром пятницы очередей нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро пятницыКрым накроют ливни и шквалВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, новости крыма, транспорт
Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября
Минтранс: Керченская переправа 1 сентября работает штатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.
За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов: перевезено 2213 пассажиров, 644 единицы автомобильного транспорта, 174 железнодорожных вагона. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено около 310 тысяч пассажиров и около 185 тысяч грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено свыше 5, 5 тысяч рейсов.
Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей призывают учитывать это при планировании своих маршрутов. Через переправу в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, рейсовые автобусы, грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы и грузовики следуют через альтернативный сухопутный путь, который проходит через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост либо также через сухопутный коридор. На Крымском мосту по состоянию на утром пятницы очередей нет.
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