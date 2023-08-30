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В трех районах Крыма будет громко от взрывов

В трех районах Крыма будет громко от взрывов - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В трех районах Крыма будет громко от взрывов

Жители и гости трех районов Крыма в среду утром и днем могут услышать звуки взрывов. Вызваны они будут утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T06:15

2023-08-30T06:15

2023-08-30T06:15

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крым

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старый крым

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Жители и гости трех районов Крыма в среду утром и днем могут услышать звуки взрывов. Вызваны они будут утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В поселке Октябрьское Красногвардейского района звуки взрывов могут быть слышны с 13.00 до 15.00. В Старом Крыму время утилизации взрывоопасных предметов с 11.00 до 13.00. Также громко будет в селе Вольное Джанкойского района с 10.00 до 17.00.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит на специальных полигонах практически каждый день. Информацию об этом жителям ближайших районов сообщают заблаговременно. Власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

крым

красногвардейский район

старый крым

джанкойский район

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2023

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