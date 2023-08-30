https://crimea.ria.ru/20230830/pervyy-plyazhnyy-gastronomicheskiy-festival-proydet-2-sentyabrya-v-krymu-1131049161.html
Первый пляжный гастрономический фестиваль пройдет 2 сентября в Крыму
Первый пляжный гастрономический фестиваль пройдет 2 сентября в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Первый пляжный гастрономический фестиваль пройдет 2 сентября в Крыму
На территории Mriya Resort & SPA 2 сентября впервые состоится крымский гастрономический фестиваль "Гастролис". РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T16:25
2023-08-30T16:25
2023-08-30T16:25
mriya resort&spa
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
футбольный клуб "рубин ялта"
туризм в крыму
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На территории Mriya Resort & SPA 2 сентября впервые состоится крымский гастрономический фестиваль "Гастролис".Фестиваль станет объединяющей площадкой для разных кулинарных направлений от Паназии до Италии. В рамках поддержки местных производителей на территории курорта будет открыт маркетплейс с крымскими товарами. Хедлайнером мероприятия станет российский певец и актер, телеведущий, лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года" Митя Фомин.Фуд-фестиваль "Гастролис" направлен на развитие гастрономического направления в Крыму, а курорт Mriya Resort & SPA вновь выступает объединяющей площадкой для крымских ресторанов и местных производителей. В 2023 году курорт выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона".В плейлисте фестиваля 10 часов танцевальной музыки: яркий лайн-ап исполнителей, DJ Sasha Naiman и кавер-группы.Гостям будут предложены лаундж-зоны для отдыха, расположенные вдоль пляжа, и множество развлечений, в том числе шоу-приготовление гигантской паэльи, моцарелла от сыровара Cheesefactory Дмитрия Кочевного.РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUkL5sYKz8
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mriya resort&spa, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, футбольный клуб "рубин ялта", туризм в крыму
На территории Mriya Resort & SPA
2 сентября впервые состоится крымский гастрономический фестиваль "Гастролис"
.
Фестиваль станет объединяющей площадкой для разных кулинарных направлений от Паназии до Италии. В рамках поддержки местных производителей на территории курорта будет открыт маркетплейс с крымскими товарами. Хедлайнером мероприятия станет российский певец и актер, телеведущий, лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года" Митя Фомин.
На один день пляж Mriya Resort превратится в один большой двухэтажный фудкорт, где соберутся все гедонисты юга, а ведущие шеф-повара Крыма и локальные производители порадуют гостей нетипичной для Крыма кухней. Гости фестиваля посетят разнообразные гастрономические точки: прошуттерию с локальными сырами и оливками, гриль-зону, грузинский фудкорт, октопус-бар, где осьминога приготовят тремя разными способами, эклерный дом, китайский квартал и другие.
Фуд-фестиваль "Гастролис" направлен на развитие гастрономического направления в Крыму, а курорт Mriya Resort & SPA вновь выступает объединяющей площадкой для крымских ресторанов и местных производителей. В 2023 году курорт выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона".
В плейлисте фестиваля 10 часов танцевальной музыки: яркий лайн-ап исполнителей, DJ Sasha Naiman и кавер-группы.
Гостям будут предложены лаундж-зоны для отдыха, расположенные вдоль пляжа, и множество развлечений, в том числе шоу-приготовление гигантской паэльи, моцарелла от сыровара Cheesefactory Дмитрия Кочевного.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,
erid: 4CQwVszH9pUkL5sYKz8