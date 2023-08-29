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Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо
Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо
Свой первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet New, созданный по программе импортозамещения. В ходе... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T13:08
2023-08-29T13:08
2023-08-29T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Свой первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet New, созданный по программе импортозамещения. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, сообщается на официальном сайте Минпромторга России.Суперджет был изготовлен производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность первого полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до трех тысяч метров со скоростью не более 343 км/час. Экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина, выполнил все поставленные перед ними задачи.В ходе испытательного полета были проверены характеристики устойчивости и управляемости самолета в воздухе, а также система автоматической регулировки давления в кабине. Экипаж произвел "посадку в облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, сообщает пресс-служба Минпромторга."Первый полет выполнен, системы самолета и двигатели работали нормально", - доложил по завершении полета пилот Леонид Чикунов.Программа импортозамещения, в рамках которой был создан этот суперджет, стартовала в 2019 году. В нем воплощены все передовые наработки отечественного авиапрома, было замещено порядка 40 систем и агрегатов.Чтобы ускорить программу испытаний, на первом опытном образце установили двигатели франко-российского производства SaM146. Однако следующая модель уже будет оснащена отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят испытания.Полет первого самолета российского производства – лучшая демонстрация технологической независимости России, сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Ранее сообщалось, что до 2025 года компании "Аэрофлот" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга. На эти цели из Фонда национального благосостояния выделено 175 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут летать российские самолеты без GPS - экспертВ самолетах запретят провозить литий-ионные аккумуляторыТу-204 и SSJ-100 станут базовыми самолетами для перелетов в Крым
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наука и технологии, новости, россия, минпромторг рф, авиация, денис мантуров, импортозамещение, общество
Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо
Первый полет российского "импортозамещенного" самолета SJ-100 прошел нормально
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Свой первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet New, созданный по программе импортозамещения. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, сообщается на официальном сайте Минпромторга России.
"Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Суперджет был изготовлен производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность первого полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до трех тысяч метров со скоростью не более 343 км/час. Экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина, выполнил все поставленные перед ними задачи.
В ходе испытательного полета были проверены характеристики устойчивости и управляемости самолета в воздухе, а также система автоматической регулировки давления в кабине. Экипаж произвел "посадку в облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, сообщает пресс-служба Минпромторга.
"Первый полет выполнен, системы самолета и двигатели работали нормально", - доложил по завершении полета пилот Леонид Чикунов.
Программа импортозамещения, в рамках которой был создан этот суперджет, стартовала в 2019 году. В нем воплощены все передовые наработки отечественного авиапрома, было замещено порядка 40 систем и агрегатов.
Чтобы ускорить программу испытаний, на первом опытном образце установили двигатели франко-российского производства SaM146. Однако следующая модель уже будет оснащена отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят испытания.
Полет первого самолета российского производства – лучшая демонстрация технологической независимости России, сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Сегодняшний полет Суперджета с российскими системами – это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолет. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий".
Ранее сообщалось, что до 2025 года компании "Аэрофлот" будет поставлено
63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга. На эти цели из Фонда национального благосостояния выделено 175 миллиардов рублей.
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