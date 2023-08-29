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Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо

Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо

Свой первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet New, созданный по программе импортозамещения. В ходе... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T13:08

2023-08-29T13:08

2023-08-29T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Свой первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet New, созданный по программе импортозамещения. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, сообщается на официальном сайте Минпромторга России.Суперджет был изготовлен производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность первого полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до трех тысяч метров со скоростью не более 343 км/час. Экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина, выполнил все поставленные перед ними задачи.В ходе испытательного полета были проверены характеристики устойчивости и управляемости самолета в воздухе, а также система автоматической регулировки давления в кабине. Экипаж произвел "посадку в облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, сообщает пресс-служба Минпромторга."Первый полет выполнен, системы самолета и двигатели работали нормально", - доложил по завершении полета пилот Леонид Чикунов.Программа импортозамещения, в рамках которой был создан этот суперджет, стартовала в 2019 году. В нем воплощены все передовые наработки отечественного авиапрома, было замещено порядка 40 систем и агрегатов.Чтобы ускорить программу испытаний, на первом опытном образце установили двигатели франко-российского производства SaM146. Однако следующая модель уже будет оснащена отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят испытания.Полет первого самолета российского производства – лучшая демонстрация технологической независимости России, сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Ранее сообщалось, что до 2025 года компании "Аэрофлот" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга. На эти цели из Фонда национального благосостояния выделено 175 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут летать российские самолеты без GPS - экспертВ самолетах запретят провозить литий-ионные аккумуляторыТу-204 и SSJ-100 станут базовыми самолетами для перелетов в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, новости, россия, минпромторг рф, авиация, денис мантуров, импортозамещение, общество