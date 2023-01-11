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"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года - РИА Новости Крым, 11.01.2023
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:27
2023-01-11T15:31
денис мантуров
транспорт
россия
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов по обеспечению комплексной программы развития авиационной отрасли."Принято решение финансировать проект из ФНБ по льготной ставке в 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу", - отметил зампредседателя правительства РФ.
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денис мантуров, транспорт, россия, владимир путин (политик), новости
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года

Мантуров: "Аэрофлот" получит 63 самолета до 2025 года в рамках программы поддержки лизинга

15:27 11.01.2023 (обновлено: 15:31 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имею в ввиду 34 импортозамещенных "Суперджета" (SSJ – ред.), 18 МС-21 и 11 Ту-2014. На реализацию программы из фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов по обеспечению комплексной программы развития авиационной отрасли.
"Принято решение финансировать проект из ФНБ по льготной ставке в 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу", - отметил зампредседателя правительства РФ.
Здание аэропорта - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 18:15
Полеты в Крым по-прежнему ограничены
 
Денис МантуровТранспортРоссияВладимир Путин (политик)Новости
 
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