https://crimea.ria.ru/20230111/aeroflot-poluchil-bolee-60-novykh-samoletov-do-2025-goda-1126345185.html
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года - РИА Новости Крым, 11.01.2023
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:27
2023-01-11T15:27
2023-01-11T15:31
денис мантуров
транспорт
россия
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123856562_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_6547db79bb86c2570040fa9c94f20b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов по обеспечению комплексной программы развития авиационной отрасли."Принято решение финансировать проект из ФНБ по льготной ставке в 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу", - отметил зампредседателя правительства РФ.
https://crimea.ria.ru/20230110/polety-v-krym-po-prezhnemu-ogranicheny-1126330390.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123856562_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_75075c2efbff97609a2606f2f3779215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, транспорт, россия, владимир путин (политик), новости
"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
Мантуров: "Аэрофлот" получит 63 самолета до 2025 года в рамках программы поддержки лизинга
15:27 11.01.2023 (обновлено: 15:31 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имею в ввиду 34 импортозамещенных "Суперджета" (SSJ – ред.), 18 МС-21 и 11 Ту-2014. На реализацию программы из фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов по обеспечению комплексной программы развития авиационной отрасли.
"Принято решение финансировать проект из ФНБ по льготной ставке в 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу", - отметил зампредседателя правительства РФ.