https://crimea.ria.ru/20230111/aeroflot-poluchil-bolee-60-novykh-samoletov-do-2025-goda-1126345185.html

"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года

"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года - РИА Новости Крым, 11.01.2023

"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года

В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T15:27

2023-01-11T15:27

2023-01-11T15:31

денис мантуров

транспорт

россия

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В 2023-2025 годах "Аэрофлоту" будет поставлено 63 новых самолета в рамках программы поддержки лизинга, на эти цели будут выделено 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Кроме того, под заказ других авиакомпаний в текущем году планируется принятие отдельных паспортов по обеспечению комплексной программы развития авиационной отрасли."Принято решение финансировать проект из ФНБ по льготной ставке в 1,5% и без избыточных требований к окупаемости. Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу", - отметил зампредседателя правительства РФ.

https://crimea.ria.ru/20230110/polety-v-krym-po-prezhnemu-ogranicheny-1126330390.html

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денис мантуров, транспорт, россия, владимир путин (политик), новости