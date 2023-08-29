Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Минтранс: Керченская переправа работает штатно
10:10 29.08.2023 (обновлено: 10:15 29.08.2023)
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, пока погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, сообщает Минтранс Крыма.
"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. За минувшие сутки с утра силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 17 рейсов, перевезено 2565 пассажиров, 601 единица автомобильного транспорта, 143 железнодорожных вагона", − сообщили в профильном министерстве.
Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, со второй половины дня в районе Керченского пролива усилится ветер, в этой связи уже сейчас объявлено штормовое предупреждение, однако сообщений об остановке судоходства нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 августа ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, во второй половине дня 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, во второй половине дня 1,3-1,5 м, температура воздуха +31…+33, температура воды в море +25...+27 градусов", − уточнили прогноз в ведомстве.
Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
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