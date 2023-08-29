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Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, пока погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, сообщает Минтранс Крыма.
2023-08-29T10:10
2023-08-29T10:15
керченская паромная переправа
крым
керчь
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
погода в крыму
новости крыма
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Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, со второй половины дня в районе Керченского пролива усилится ветер, в этой связи уже сейчас объявлено штормовое предупреждение, однако сообщений об остановке судоходства нет.Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионХуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах
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керченская паромная переправа, крым, керчь, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Минтранс: Керченская переправа работает штатно

10:10 29.08.2023 (обновлено: 10:15 29.08.2023)
 
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, пока погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, сообщает Минтранс Крыма.
Обстановка на Керченской переправе

"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. За минувшие сутки с утра силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 17 рейсов, перевезено 2565 пассажиров, 601 единица автомобильного транспорта, 143 железнодорожных вагона", − сообщили в профильном министерстве.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, со второй половины дня в районе Керченского пролива усилится ветер, в этой связи уже сейчас объявлено штормовое предупреждение, однако сообщений об остановке судоходства нет.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 августа ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, во второй половине дня 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, во второй половине дня 1,3-1,5 м, температура воздуха +31…+33, температура воды в море +25...+27 градусов", − уточнили прогноз в ведомстве.

Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
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