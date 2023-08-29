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Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, пока погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, сообщает Минтранс Крыма.

2023-08-29T10:10

2023-08-29T10:10

2023-08-29T10:15

керченская паромная переправа

крым

керчь

керченский пролив

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Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, со второй половины дня в районе Керченского пролива усилится ветер, в этой связи уже сейчас объявлено штормовое предупреждение, однако сообщений об остановке судоходства нет.Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионХуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах

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керчь

керченский пролив

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2023

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