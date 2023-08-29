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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
По состоянию на 07:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T07:04
2023-08-29T07:04
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крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html
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новости крыма, крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

07:04 29.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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