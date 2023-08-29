https://crimea.ria.ru/20230829/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-vtornika-1131006134.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника

По состоянию на 07:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T07:04

2023-08-29T07:04

2023-08-29T07:04

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань