https://crimea.ria.ru/20230828/v-sevastopole-byvshiy-nachalnik-leskhoza-otvetit-za-nezakonnye-premii-1130992497.html
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
В Севастополе бывший исполняющий обязанности начальника лесхоза стал фигурантом уголовного дела за незаконные премии, которые назначал самому себе и другим... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:35
2023-08-28T11:35
2023-08-28T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе бывший исполняющий обязанности начальника лесхоза стал фигурантом уголовного дела за незаконные премии, которые назначал самому себе и другим сотрудникам учреждения из числа руководителей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю. По данным следствия, экс-замдиректора севастопольского лесхоза исполнял обязанности директора с августа 2021 года и на протяжении 12 месяцев издавал незаконные приказы о выплате премий себе и другим руководителям.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, ход расследования дела стоит на контроле в надзорном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-директору "Крымавтотранса" грозит 10 лет тюрьмы за огромные премииВ Крыму директор школы незаконно начислил подчиненным 867 тысяч рублейЧиновница в Севастополе выписала себе премию в 400 тысяч рублей
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В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
Следком: в Севастополе экс-замдиректора лесхоза ответит за незаконные премии
11:35 28.08.2023 (обновлено: 11:57 28.08.2023)