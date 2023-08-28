Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230828/v-sevastopole-byvshiy-nachalnik-leskhoza-otvetit-za-nezakonnye-premii-1130992497.html
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
В Севастополе бывший исполняющий обязанности начальника лесхоза стал фигурантом уголовного дела за незаконные премии, которые назначал самому себе и другим... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:35
2023-08-28T11:57
севастополь
крымский следком
прокуратура города севастополя
происшествия
общество
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе бывший исполняющий обязанности начальника лесхоза стал фигурантом уголовного дела за незаконные премии, которые назначал самому себе и другим сотрудникам учреждения из числа руководителей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю. По данным следствия, экс-замдиректора севастопольского лесхоза исполнял обязанности директора с августа 2021 года и на протяжении 12 месяцев издавал незаконные приказы о выплате премий себе и другим руководителям.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, ход расследования дела стоит на контроле в надзорном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-директору "Крымавтотранса" грозит 10 лет тюрьмы за огромные премииВ Крыму директор школы незаконно начислил подчиненным 867 тысяч рублейЧиновница в Севастополе выписала себе премию в 400 тысяч рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6845946d125b9d51c47b136797a4be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, закон и право, новости крыма
В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии

Следком: в Севастополе экс-замдиректора лесхоза ответит за незаконные премии

11:35 28.08.2023 (обновлено: 11:57 28.08.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе бывший исполняющий обязанности начальника лесхоза стал фигурантом уголовного дела за незаконные премии, которые назначал самому себе и другим сотрудникам учреждения из числа руководителей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, экс-замдиректора севастопольского лесхоза исполнял обязанности директора с августа 2021 года и на протяжении 12 месяцев издавал незаконные приказы о выплате премий себе и другим руководителям.

"При отсутствии оснований и без установленной процедуры согласования исполнительными органами государственной власти Севастополя, были незаконно выплачены в качестве поощрений 541 тысяча рублей", - уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, ход расследования дела стоит на контроле в надзорном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-директору "Крымавтотранса" грозит 10 лет тюрьмы за огромные премии
В Крыму директор школы незаконно начислил подчиненным 867 тысяч рублей
Чиновница в Севастополе выписала себе премию в 400 тысяч рублей
 
СевастопольКрымский СледкомПрокуратура города СевастополяПроисшествияОбществоЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Медведев объяснил украинцам, почему российские ракеты не закончатся
12:27Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
12:10Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
12:02Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
11:58В ЛНР запустили построенный военными водовод
11:46В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
11:35В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
11:12Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
11:05Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
10:37Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке
10:14ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
10:01Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
09:39Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
09:28Как работает Керченская переправа в понедельник
09:01Туриста с травмой ноги эвакуировали с пляжа в Севастополе
08:49Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
08:27В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт
08:09Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе
07:41Прокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в Крыму
07:26Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым
Лента новостейМолния