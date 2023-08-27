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Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:36
2023-08-27T10:48
происшествия
волгоград
россия
новости
москва
минеральные воды (минводы)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Волгограда, один из пассажиров лайнера почувствовал себя плохо.Как сообщает "Кубань 24", лайнер успешно приземлился.
https://crimea.ria.ru/20230805/v-sochi-chp-v-aeroportu-samolet-zadel-krylom-teletrap-aerovokzala-1130547381.html
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происшествия, волгоград, россия, новости, москва, минеральные воды (минводы)
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде

Самолет рейсом Москва - Минводы вынужденно сел в Волгограде

10:36 27.08.2023 (обновлено: 10:48 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Волгограда, один из пассажиров лайнера почувствовал себя плохо.
"Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает "Кубань 24", лайнер успешно приземлился.
Работа аэропорта в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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ПроисшествияВолгоградРоссияНовостиМоскваМинеральные воды (Минводы)
 
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