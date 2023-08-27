https://crimea.ria.ru/20230827/reys-moskva--minvody-ekstrenno-sel-v-volgograde-1130975334.html
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:36
2023-08-27T10:36
2023-08-27T10:48
происшествия
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минеральные воды (минводы)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Волгограда, один из пассажиров лайнера почувствовал себя плохо.Как сообщает "Кубань 24", лайнер успешно приземлился.
https://crimea.ria.ru/20230805/v-sochi-chp-v-aeroportu-samolet-zadel-krylom-teletrap-aerovokzala-1130547381.html
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происшествия, волгоград, россия, новости, москва, минеральные воды (минводы)
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
Самолет рейсом Москва - Минводы вынужденно сел в Волгограде
10:36 27.08.2023 (обновлено: 10:48 27.08.2023)