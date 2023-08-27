https://crimea.ria.ru/20230827/reys-moskva--minvody-ekstrenno-sel-v-volgograde-1130975334.html

Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде

Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде

Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T10:36

2023-08-27T10:36

2023-08-27T10:48

происшествия

волгоград

россия

новости

москва

минеральные воды (минводы)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Волгограда, один из пассажиров лайнера почувствовал себя плохо.Как сообщает "Кубань 24", лайнер успешно приземлился.

https://crimea.ria.ru/20230805/v-sochi-chp-v-aeroportu-samolet-zadel-krylom-teletrap-aerovokzala-1130547381.html

волгоград

россия

москва

минеральные воды (минводы)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоград, россия, новости, москва, минеральные воды (минводы)