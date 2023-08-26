https://crimea.ria.ru/20230826/rezhisser-gleb-panfilov-skonchalsya-na-90-godu-zhizni-1130972786.html
Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
Легендарный режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком". РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T21:57
2023-08-26T21:57
2023-08-26T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Легендарный режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком".Панфилов был госпитализирован в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. К августу состояние режиссёра улучшилось.Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на киностудии "Ленфильм", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, культура, искусство , утраты
Материал дополняется
Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
Режиссер Глеб Панфилов умер после продолжительной болезни
21:57 26.08.2023 (обновлено: 22:22 26.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Легендарный режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком".
"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", - сказал собеседник агентства.
Панфилов был госпитализирован в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. К августу состояние режиссёра улучшилось.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на киностудии "Ленфильм", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.