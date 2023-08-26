https://crimea.ria.ru/20230826/pochemu-obraz-dalnoboyschika-s-mizernoy-zarplatoy-i-rukami-v-masle-ustarel-1130936336.html

Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел

Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел

Укоренившийся в сознании молодежи образ дальнобойщика на разваливающемся "КамАЗе" с руками с соляре и минимальной зарплатой давно не соответствует... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T19:43

2023-08-26T19:43

2023-08-26T19:43

мнения

олег торош

транспорт

общество

водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130968034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_852ec0895ef81acfa6261432fd952a93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Укоренившийся в сознании молодежи образ дальнобойщика на разваливающемся "КамАЗе" с руками с соляре и минимальной зарплатой давно не соответствует действительности. Современный водитель получает в разы больше, а в случае поломки транспортные компании и вовсе запрещают пытаться самостоятельно проводить ремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По словам гостя студии, в реальности все существенно иначе. Средняя зарплата по отрасли даже для водителей категории С составляет от 80 до 145 тысяч рублей в месяц. Перевозки в сегменте тяжелой тоннажной техники (категория СЕ) – от 100 до 160 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона. В сегменте автовозов и перевозки опасных грузов средние зарплаты еще выше – от 160 до 240 тысяч рублей в месяц, перечислен он.Что касается непосредственно транспорта, то крупные транспортные компании обладают современным парком автомобилей китайского, европейского либо российского производства, подчеркнул специалист.Но предприятия все равно испытывают кадровый голод. Аналогичная ситуация характерна для подавляющего большинства транспортных компаний страны. Поэтому проблема не в зарплатах и не в социальных пакетах, отметил он.Президент "Водителей России" уверен, что решить возникшую задачу можно только комплексно. В частности, повышать престижность профессии среди молодежи, обучать водителей, а также усовершенствовать сервисную инфраструктуру для дальнобойщиков по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУНазвана самая востребованная профессия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег торош, транспорт, общество, водители