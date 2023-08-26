https://crimea.ria.ru/20230826/pochemu-obraz-dalnoboyschika-s-mizernoy-zarplatoy-i-rukami-v-masle-ustarel-1130936336.html
Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
Укоренившийся в сознании молодежи образ дальнобойщика на разваливающемся "КамАЗе" с руками с соляре и минимальной зарплатой давно не соответствует... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T19:43
2023-08-26T19:43
2023-08-26T19:43
мнения
олег торош
транспорт
общество
водители
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Укоренившийся в сознании молодежи образ дальнобойщика на разваливающемся "КамАЗе" с руками с соляре и минимальной зарплатой давно не соответствует действительности. Современный водитель получает в разы больше, а в случае поломки транспортные компании и вовсе запрещают пытаться самостоятельно проводить ремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По словам гостя студии, в реальности все существенно иначе. Средняя зарплата по отрасли даже для водителей категории С составляет от 80 до 145 тысяч рублей в месяц. Перевозки в сегменте тяжелой тоннажной техники (категория СЕ) – от 100 до 160 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона. В сегменте автовозов и перевозки опасных грузов средние зарплаты еще выше – от 160 до 240 тысяч рублей в месяц, перечислен он.Что касается непосредственно транспорта, то крупные транспортные компании обладают современным парком автомобилей китайского, европейского либо российского производства, подчеркнул специалист.Но предприятия все равно испытывают кадровый голод. Аналогичная ситуация характерна для подавляющего большинства транспортных компаний страны. Поэтому проблема не в зарплатах и не в социальных пакетах, отметил он.Президент "Водителей России" уверен, что решить возникшую задачу можно только комплексно. В частности, повышать престижность профессии среди молодежи, обучать водителей, а также усовершенствовать сервисную инфраструктуру для дальнобойщиков по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУНазвана самая востребованная профессия
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мнения, олег торош, транспорт, общество, водители
Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
Водители России: сколько получают и как работают в России дальнобойщики
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым.
Укоренившийся в сознании молодежи образ дальнобойщика на разваливающемся "КамАЗе" с руками с соляре и минимальной зарплатой давно не соответствует действительности. Современный водитель получает в разы больше, а в случае поломки транспортные компании и вовсе запрещают пытаться самостоятельно проводить ремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
"У молодежи сформировалось мнение, что водитель-дальнобойщик получает 30 тысяч рубелей, работает на "КамАЗе", его руки всегда в солярке, мазуте и масле… Из-за этого никто не хочет идти в эту сферу", – констатировал Торош.
По словам гостя студии, в реальности все существенно иначе. Средняя зарплата по отрасли даже для водителей категории С составляет от 80 до 145 тысяч рублей в месяц. Перевозки в сегменте тяжелой тоннажной техники (категория СЕ) – от 100 до 160 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона. В сегменте автовозов и перевозки опасных грузов средние зарплаты еще выше – от 160 до 240 тысяч рублей в месяц, перечислен он.
"В Ставропольском крае средняя зарплата водителя в крупной транспортной компании сейчас составляет 150 тысяч рублей в месяц. Это почти втрое выше средней зарплаты по региону", – подчеркнул Торош.
Что касается непосредственно транспорта, то крупные транспортные компании обладают современным парком автомобилей китайского, европейского либо российского производства, подчеркнул специалист.
"Современный автомобиль предназначен для того, чтобы им управляли, а не ремонтировали. Это значит, что водитель не будет ковыряться в моторе. Более того, ему запрещено лазить под капот, если у него что-то сломалось. В случае какой-то поломки водителю надо звонить в сервисный центр", – подчеркнул эксперт.
Но предприятия все равно испытывают кадровый голод. Аналогичная ситуация характерна для подавляющего большинства транспортных компаний страны. Поэтому проблема не в зарплатах и не в социальных пакетах, отметил он.
Президент "Водителей России" уверен, что решить возникшую задачу можно только комплексно. В частности, повышать престижность профессии среди молодежи, обучать водителей, а также усовершенствовать сервисную инфраструктуру для дальнобойщиков по всей стране.
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