https://crimea.ria.ru/20230826/ochered-rastet-situatsiya-na-krymskom-mostu-1130960493.html
Очередь растет: ситуация на Крымском мосту
Очередь растет: ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Очередь растет: ситуация на Крымском мосту
По состоянию на 10:00 субботы в очереди со стороны Керчи досмотра ожидают 150 авто, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T10:22
2023-08-26T10:22
2023-08-26T10:22
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. По состоянию на 10:00 субботы в очереди со стороны Керчи досмотра ожидают 150 авто, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
https://crimea.ria.ru/20230826/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-subbotu-pogoda-i-trafik-1130959907.html
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логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым
Очередь растет: ситуация на Крымском мосту
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидают 150 машин