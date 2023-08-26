https://crimea.ria.ru/20230826/ochered-rastet-situatsiya-na-krymskom-mostu-1130960493.html

Очередь растет: ситуация на Крымском мосту

Очередь растет: ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Очередь растет: ситуация на Крымском мосту

По состоянию на 10:00 субботы в очереди со стороны Керчи досмотра ожидают 150 авто, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T10:22

2023-08-26T10:22

2023-08-26T10:22

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. По состоянию на 10:00 субботы в очереди со стороны Керчи досмотра ожидают 150 авто, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230826/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-subbotu-pogoda-i-trafik-1130959907.html

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым