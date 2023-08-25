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Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
Очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 410 машин, с кубанского берега путь свободный. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:21
2023-08-25T14:21
2023-08-25T14:22
крымский мост
керченский пролив
керчь
кубань
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 410 машин, с кубанского берега путь свободный. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобильный затор начал формироваться на крымской стороне моста в пятницу утром. На 8 утра он составлял 154 транспортных средства, к полудню - уже 250. Сейчас очередь увеличилась почти вдвое.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро пятницыСитуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августаКак идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 410 машин
14:21 25.08.2023 (обновлено: 14:22 25.08.2023)