https://crimea.ria.ru/20230825/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-vyrosla-pochti-vdvoe-1130948683.html

Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое

Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое

Очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 410 машин, с кубанского берега путь свободный. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:22

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 410 машин, с кубанского берега путь свободный. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобильный затор начал формироваться на крымской стороне моста в пятницу утром. На 8 утра он составлял 154 транспортных средства, к полудню - уже 250. Сейчас очередь увеличилась почти вдвое.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро пятницыСитуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августаКак идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт, новости крыма