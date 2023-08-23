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ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.08.2023
ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из артиллерии, повреждены дома и отключено электроснабжение по ряду адресов... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T10:18
2023-08-23T10:18
2023-08-23T10:28
днепряны
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из артиллерии, повреждены дома и отключено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.Кроме того, после ночных обстрелов аварийно отключены от электроэнергии ряд домов в Днепрянах и Новой Каховке.Ранее сообщалось, что взрыв украинской ракеты на территории заповедника "Аскания Нова" спровоцировал сильный пожар на одном из уникальных участков ООПТ. украинская ракета упала и сдетонировала на территории Большого Чапельского пода – территории, известной своим растительным богатством и разнообразием. Из-за этого загорелась сухая трава. Необычно сильная жара и разнонаправленный сухой ветер только осложнили ситуацию, помогая огню захватить большую площадь. Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, устанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУБолее 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
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днепряны, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Днепряны в Херсонской области: повреждены жилые дома
10:18 23.08.2023 (обновлено: 10:28 23.08.2023)