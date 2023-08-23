https://crimea.ria.ru/20230823/vsu-obstrelyali-poselok-dnepryany-na-khersonschine-1130888149.html

ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине

ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.08.2023

ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из артиллерии, повреждены дома и отключено электроснабжение по ряду адресов... РИА Новости Крым, 23.08.2023

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2023-08-23T10:18

2023-08-23T10:28

днепряны

херсонская область

происшествия

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из артиллерии, повреждены дома и отключено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.Кроме того, после ночных обстрелов аварийно отключены от электроэнергии ряд домов в Днепрянах и Новой Каховке.Ранее сообщалось, что взрыв украинской ракеты на территории заповедника "Аскания Нова" спровоцировал сильный пожар на одном из уникальных участков ООПТ. украинская ракета упала и сдетонировала на территории Большого Чапельского пода – территории, известной своим растительным богатством и разнообразием. Из-за этого загорелась сухая трава. Необычно сильная жара и разнонаправленный сухой ветер только осложнили ситуацию, помогая огню захватить большую площадь. Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, устанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУБолее 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину

днепряны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепряны, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, новые регионы россии