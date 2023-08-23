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Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T18:21
2023-08-23T18:22
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

18:21 23.08.2023 (обновлено: 18:22 23.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.
Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
 
Крымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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