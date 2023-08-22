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Часть Крыма во вторник без воды
Часть Крыма во вторник без воды - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Часть Крыма во вторник без воды
Симферополь и Керчь, а также села в Алуштинском и Красноперекопском районе во вторник без воды из-за работ на сетях, сообщает пресс-сдужба предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T11:13
2023-08-22T11:13
2023-08-22T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Симферополь и Керчь, а также села в Алуштинском и Красноперекопском районе во вторник без воды из-за работ на сетях, сообщает пресс-сдужба предприятия "Вода Крыма".Отключения в СимферополеПо данным компании, в столице Крыма ориентировочно до 17 часов без воды улицы Лексина, Аллейная, Металлистов, Загородняя, Украинская, частично Авиационная, переулки Городской и Нижний. Подвоз воды обеспечат по адресу Лексина, 38 - до полудня.До 23 часов отключение в симферопольских селах Трехпрудном - здесь воду подвезут на перекресток улиц Шемьи-Заде и Мектеп с 11 до 16 часов, и Трудолюбово - подвоз по адресу Заречная 4 также с 11 до 4 часов дня.Другие города КрымаВ Алуштинском районе до полудня без воды села Нижняя Кутузовка, Оливковая Роща, до 11 часов - Крымская Роза, Зуя, ВишневоеВ Керчи до 17.00 - Индустриальное шоссе 7-27, Блюхера, 13-25, Ворошилова, 6, 8, 10. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Красноперекопском районе в первой половине дня без воды село Сватово.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезонаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКак экономить на воде, не меняя привычек
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Часть Крыма во вторник без воды
"Вода Крыма": Симферополь и другие населенные пункты республики без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Симферополь и Керчь, а также села в Алуштинском и Красноперекопском районе во вторник без воды из-за работ на сетях, сообщает пресс-сдужба предприятия "Вода Крыма".
Отключения в Симферополе
По данным компании, в столице Крыма ориентировочно до 17 часов без воды улицы Лексина, Аллейная, Металлистов, Загородняя, Украинская, частично Авиационная, переулки Городской и Нижний. Подвоз воды обеспечат по адресу Лексина, 38 - до полудня.
До 23 часов отключение в симферопольских селах Трехпрудном - здесь воду подвезут на перекресток улиц Шемьи-Заде и Мектеп с 11 до 16 часов, и Трудолюбово - подвоз по адресу Заречная 4 также с 11 до 4 часов дня.
Другие города Крыма
В Алуштинском районе до полудня без воды села Нижняя Кутузовка, Оливковая Роща, до 11 часов - Крымская Роза, Зуя, Вишневое
В Керчи до 17.00 - Индустриальное шоссе 7-27, Блюхера, 13-25, Ворошилова, 6, 8, 10. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.
В Красноперекопском районе в первой половине дня без воды село Сватово.
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