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В Крыму тушат ландшафтный пожар
В Крыму тушат ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму тушат ландшафтный пожар
Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T17:43
2023-08-21T17:43
2023-08-21T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании растительности в районе села Малиновка поступило в службу спасения в понедельник около 15 часов. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Ранее Судакские спасатели потушили пожар на площади два гектара. Из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское. Сотрудникам МЧС понадобилось три часа для ликвидации возгорания, переходя огня на лес не допущено.В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огняПлощадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровНа востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму тушат ландшафтный пожар
МЧС: спасатели тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе