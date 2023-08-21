https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-tushat-landshaftnyy-pozhar-1130858727.html

В Крыму тушат ландшафтный пожар

В Крыму тушат ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В Крыму тушат ландшафтный пожар

Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T17:43

2023-08-21T17:43

2023-08-21T17:43

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании растительности в районе села Малиновка поступило в службу спасения в понедельник около 15 часов. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Ранее Судакские спасатели потушили пожар на площади два гектара. Из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское. Сотрудникам МЧС понадобилось три часа для ликвидации возгорания, переходя огня на лес не допущено.В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огняПлощадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровНа востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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