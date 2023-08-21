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В Крыму тушат ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В Крыму тушат ландшафтный пожар
В Крыму тушат ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму тушат ландшафтный пожар
Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T17:43
2023-08-21T17:43
пожар
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происшествия
белогорский район
новости крыма
крым
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании растительности в районе села Малиновка поступило в службу спасения в понедельник около 15 часов. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Ранее Судакские спасатели потушили пожар на площади два гектара. Из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское. Сотрудникам МЧС понадобилось три часа для ликвидации возгорания, переходя огня на лес не допущено.В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огняПлощадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровНа востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
белогорский район
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РИА Новости Крым
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пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, белогорский район, новости крыма, крым, противопожарный режим
В Крыму тушат ландшафтный пожар

МЧС: спасатели тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе

17:43 21.08.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТрава горит в Белогорском районе Крыма
Трава горит в Белогорском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС тушат траву на площади 800 квадратных метров в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании растительности в районе села Малиновка поступило в службу спасения в понедельник около 15 часов. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытии на место происшествия было установлено, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Для ликвидации последствий ландшафтного пожара от РСЧС привлечено 20 человек и семь единиц техники, из них от МЧС России шесть человек и две единицы", - уточнили в МЧС.
Ранее Судакские спасатели потушили пожар на площади два гектара. Из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское. Сотрудникам МЧС понадобилось три часа для ликвидации возгорания, переходя огня на лес не допущено.
В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.
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ПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияБелогорский районНовости КрымаКрымПротивопожарный режим
 
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