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Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области
Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области
Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области, предварительная причина – поджог. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T14:26
2023-08-21T14:26
2023-08-21T14:26
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
украина
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области, предварительная причина – поджог. Об этом со ссылкой на пресс-службу УПЦ сообщает РИА Новости.По информации УПЦ, на месте происшествия найдена канистра с бензином, что исключает несчастный случай."О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных", - указано в сообщении.Пожар уничтожил колокольню, четыре современных колокола и старинный дореволюционный. Сгорела кровля храма на площади 80 квадратных метров, повреждены перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой областиЧасовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаС ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html
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украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, украина, происшествия, пожар, новости
Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области
В Черниговской области подожгли Свято-Троицкий храм УПЦ