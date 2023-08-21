https://crimea.ria.ru/20230821/svyato-troitskiy-khram-podozhgli-v-chernigovskoy-oblasti-1130850357.html

Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области

Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области

Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области, предварительная причина – поджог. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T14:26

2023-08-21T14:26

2023-08-21T14:26

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

украина

происшествия

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области, предварительная причина – поджог. Об этом со ссылкой на пресс-службу УПЦ сообщает РИА Новости.По информации УПЦ, на месте происшествия найдена канистра с бензином, что исключает несчастный случай."О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных", - указано в сообщении.Пожар уничтожил колокольню, четыре современных колокола и старинный дореволюционный. Сгорела кровля храма на площади 80 квадратных метров, повреждены перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой областиЧасовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаС ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики

https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, украина, происшествия, пожар, новости