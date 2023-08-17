https://crimea.ria.ru/20230817/dollar-i-evro-nachali-snizhatsya-1130777692.html

Доллар и евро начали снижаться

Доллар и евро начали снижаться - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Доллар и евро начали снижаться

Курс доллара и евро снова начал снижаться. По данным Московской биржи на утро 17 августа, доллар опустился до 93,99 рублей, а евро – до 102,21 рублей, пишет РИА РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T10:35

2023-08-17T10:35

2023-08-17T10:44

экономика

курс доллара

курс валют

финансы

рубль

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/12/71/127104_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_3b00fedef464dfb52e13c86c8e60dd61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Курс доллара и евро снова начал снижаться. По данным Московской биржи на утро 17 августа, доллар опустился до 93,99 рублей, а евро – до 102,21 рублей, пишет РИА Новости.Напомним, еще три дня назад, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года превысил порог в 100 рублей. Евро на тот момент приблизился к 110 рублям.После этого Банк России провел внеочередное заседание Совета директоров, в ходе которого принято решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых. При этом в ЦБ отметили, что инфляционное давление продолжает усиливаться.В Банке России ослабление рубля объяснили ростом внутреннего спроса, за которым не успевают темпы выпуска продукции. В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что источником ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика Банка России.После принятия новой ключевой ставки доллар и евро пошли на снижение.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском краеЧто будет с курсом доллара – мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230815/kurs-dollara-v-momente-prevysil-100-rubley-kak-eto-otrazitsya-na-tsenakh-1130748142.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курс доллара, курс валют, финансы, рубль, новости