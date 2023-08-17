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Доллар и евро начали снижаться - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Доллар и евро начали снижаться
Доллар и евро начали снижаться - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Доллар и евро начали снижаться
Курс доллара и евро снова начал снижаться. По данным Московской биржи на утро 17 августа, доллар опустился до 93,99 рублей, а евро – до 102,21 рублей, пишет РИА РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:35
2023-08-17T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Курс доллара и евро снова начал снижаться. По данным Московской биржи на утро 17 августа, доллар опустился до 93,99 рублей, а евро – до 102,21 рублей, пишет РИА Новости.Напомним, еще три дня назад, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года превысил порог в 100 рублей. Евро на тот момент приблизился к 110 рублям.После этого Банк России провел внеочередное заседание Совета директоров, в ходе которого принято решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых. При этом в ЦБ отметили, что инфляционное давление продолжает усиливаться.В Банке России ослабление рубля объяснили ростом внутреннего спроса, за которым не успевают темпы выпуска продукции. В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что источником ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика Банка России.После принятия новой ключевой ставки доллар и евро пошли на снижение.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском краеЧто будет с курсом доллара – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20230815/kurs-dollara-v-momente-prevysil-100-rubley-kak-eto-otrazitsya-na-tsenakh-1130748142.html
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экономика, курс доллара, курс валют, финансы, рубль, новости
Доллар и евро начали снижаться

Курс доллара опустился ниже 94 рублей

10:35 17.08.2023 (обновлено: 10:44 17.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Курс доллара и евро снова начал снижаться. По данным Московской биржи на утро 17 августа, доллар опустился до 93,99 рублей, а евро – до 102,21 рублей, пишет РИА Новости.
Напомним, еще три дня назад, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года превысил порог в 100 рублей. Евро на тот момент приблизился к 110 рублям.
После этого Банк России провел внеочередное заседание Совета директоров, в ходе которого принято решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых. При этом в ЦБ отметили, что инфляционное давление продолжает усиливаться.
В Банке России ослабление рубля объяснили ростом внутреннего спроса, за которым не успевают темпы выпуска продукции. В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что источником ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика Банка России.
После принятия новой ключевой ставки доллар и евро пошли на снижение.
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