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Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц
Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц
Часть Балаклавы и Нахимовского района Севастополя останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T21:49
2023-08-14T21:49
вода в крыму
севастополь
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Часть Балаклавы и Нахимовского района Севастополя останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений ГорловУточняется, что подача воды будет прекращена в Балаклаве, на улицах Строительная, Жукова, морской пехоты, Драпушко, Выгонной, Оздоровительной, в переулке Оздоровительном, а также на улицах Мускатная, Благодатная, Междурядная и переулке Междурядном, Новикова 53-114, переулок Новикова 9-22.Также будут отключены от водоснабжения улицы Лазурная, Ахлестина, Сапунгорская 2-18, Мраморная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Крестовского, Рубцова, Набережная Назукина, 7-го Ноября, Историческая, Калича, Башенная, Кирова, 9-го Мая.Кроме того, отключение водоснабжения произойдет в селе Оборонном по улице Клубная, и на улице Неглинная, а также в ТСН в районе Ялтинского кольца.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вода в крыму, севастополь, отключение воды в крыму, новости, городская среда
Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц

Часть Севастополя с полуночи до утра останется без воды: причины и список улиц

21:49 14.08.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Часть Балаклавы и Нахимовского района Севастополя останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений Горлов
"В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды c полуночи до ориентировочно 6 утра 15 августа 2023 года производиться не будет на следующих улицах", – сказано в сообщении.
Уточняется, что подача воды будет прекращена в Балаклаве, на улицах Строительная, Жукова, морской пехоты, Драпушко, Выгонной, Оздоровительной, в переулке Оздоровительном, а также на улицах Мускатная, Благодатная, Междурядная и переулке Междурядном, Новикова 53-114, переулок Новикова 9-22.
Также будут отключены от водоснабжения улицы Лазурная, Ахлестина, Сапунгорская 2-18, Мраморная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Крестовского, Рубцова, Набережная Назукина, 7-го Ноября, Историческая, Калича, Башенная, Кирова, 9-го Мая.
Кроме того, отключение водоснабжения произойдет в селе Оборонном по улице Клубная, и на улице Неглинная, а также в ТСН в районе Ялтинского кольца.
 
Вода в КрымуСевастопольОтключение воды в КрымуНовостиГородская среда
 
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