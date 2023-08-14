https://crimea.ria.ru/20230814/chast-sevastopolya-do-utra-ostanetsya-bez-vody-prichiny-i-spisok-ulits-1130734106.html

Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц

Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Часть Севастополя до утра останется без воды: причины и список улиц

Часть Балаклавы и Нахимовского района Севастополя останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T21:49

2023-08-14T21:49

2023-08-14T21:49

вода в крыму

севастополь

отключение воды в крыму

новости

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Часть Балаклавы и Нахимовского района Севастополя останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений ГорловУточняется, что подача воды будет прекращена в Балаклаве, на улицах Строительная, Жукова, морской пехоты, Драпушко, Выгонной, Оздоровительной, в переулке Оздоровительном, а также на улицах Мускатная, Благодатная, Междурядная и переулке Междурядном, Новикова 53-114, переулок Новикова 9-22.Также будут отключены от водоснабжения улицы Лазурная, Ахлестина, Сапунгорская 2-18, Мраморная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Крестовского, Рубцова, Набережная Назукина, 7-го Ноября, Историческая, Калича, Башенная, Кирова, 9-го Мая.Кроме того, отключение водоснабжения произойдет в селе Оборонном по улице Клубная, и на улице Неглинная, а также в ТСН в районе Ялтинского кольца.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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