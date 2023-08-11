https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html

Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода выходные

Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода выходные - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода выходные

В субботу на полуострове Крым ожидается до +32 градусов, солнечно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T19:10

2023-08-11T19:10

2023-08-11T19:10

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове Крым ожидается до +32 градусов, солнечно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Гость студии отметил, что в субботу инициативу на юге страны начнет перехватывать область повышенного атмосферного давления. Облака рассеются, осадки прекратятся, выглянет солнце.В воскресенье еще сильнее потеплеет: до +15…+20 градусов ночью, днем +28…+33 градуса, много солнца и легкий освежающий северо-восточный ветер 3-8 м/с.По словам эксперта, синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью циклона, центр которого смещается в сторону Краснодара, Майкопа и Ставрополя. До конца дня пятницы в регионе сохранится северная тяга ветров, которая принесла свежесть и развитие мозаичных грозовых облаков с кратковременными локальными ливнями. Максимальная температура воздуха +22…+30 градусов.Ранее региональный гидрометцентр сообщал, что в пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20230722/kakim-budet-avgust-v-krymu-1130242528.html

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