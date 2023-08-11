https://crimea.ria.ru/20230811/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130638563.html

Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу

Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T00:01

2023-08-11T00:01

2023-08-11T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1129999929_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a394b6397bed72bf037c747936cb8a2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный. Гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.Море у берегов Евпатории, Черноморского, Феодосии прогрелось до +25, в Севастополое температура морской воды +24, в Ялте, Алуште, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230809/livni-s-gradom-i-shkvalistyy-veter-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130623503.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр