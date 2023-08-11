Рейтинг@Mail.ru
Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230811/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130638563.html
Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T00:01
2023-08-11T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1129999929_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a394b6397bed72bf037c747936cb8a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный. Гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.Море у берегов Евпатории, Черноморского, Феодосии прогрелось до +25, в Севастополое температура морской воды +24, в Ялте, Алуште, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230809/livni-s-gradom-i-shkvalistyy-veter-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130623503.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1129999929_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8566647b3eb5a3e741de4bb765435003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу дожди и грозы

00:01 11.08.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +25…+30, в горах +18…+23 градуса", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный. Гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.
Море у берегов Евпатории, Черноморского, Феодосии прогрелось до +25, в Севастополое температура морской воды +24, в Ялте, Алуште, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 12:15
Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
23:02Главные события и заявления дня: 10 августа
22:23Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек
21:56Главные новости Крыма: 10 августа
21:49Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
21:31Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
21:04Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
20:48Полет на Луну: впервые в современной истории России
20:33Сколько школ Херсонской области откроют двери в День знаний
20:12Удар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло
19:52В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера
19:41Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым
19:27В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно
18:48Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
18:29Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя
18:16Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось
17:52В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева
17:29На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
16:57ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
Лента новостейМолния