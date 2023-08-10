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Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВО

Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВО - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВО

Около 700 украинских военнослужащих уничтожены в ходе проведения спецоперации за минувшие сутки, поражение нанесено подразделениям ВСУ в 146 районах. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T15:38

2023-08-10T15:38

2023-08-10T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Около 700 украинских военнослужащих уничтожены в ходе проведения спецоперации за минувшие сутки, поражение нанесено подразделениям ВСУ в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах", - говорится в сообщении.Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Западная" в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Южная" совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в Донецкой Народной Республике.Здесь Киев потерял более 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.Запорожское и Краснолиманское направленияПодразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Успеновки.Потери украинских сил на Запорожском направлении за сутки составили около 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-20 и Д-30.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ. Здесь украинская армия лишилась около 60 военных и пяти единиц техники.Южно-Донецкое и Херсонское направленияПодразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Урожайного Донецкой Народной Республики."За сутки потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - проинформировали в Минобороны.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено порядка 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, в том числе американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Кроме того, у населенного пункта Дылеевка разбит склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. А возле Торского и Авдеевки - два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.Также российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили 38 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиковВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на ХерсонщинеУкраинский десант попытался высадиться в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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