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Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:53
2023-08-09T11:53
новороссийск
происшествия
кубань
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.Полицейские установили личности и доставили в отдел шестерых предполагаемых участников инцидента. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугал прохожих мнимой гранатой: крымчанина арестовали за хулиганствоСевастопольский подросток стал фигурантом дела из-за стрельбы на площадкеСевастополец получил 7 лет колонии за смертельные разборки
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новороссийск, происшествия, кубань, общество, новости
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека

МВД: в Новороссийске в результате вооруженного конфликта ранены четыре человека

11:53 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.
"Ночью в УМВД России по Новороссийску поступило сообщение из медучреждения о госпитализации четверых мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что травмы мужчины получили в результате конфликта, который произошел между двумя группами молодых людей на бытовой почве. В ходе инцидента одна из сторон применила оружие, после чего стрелявшие скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личности и доставили в отдел шестерых предполагаемых участников инцидента. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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