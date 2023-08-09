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Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:53
2023-08-09T11:53
2023-08-09T11:53
новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.Полицейские установили личности и доставили в отдел шестерых предполагаемых участников инцидента. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугал прохожих мнимой гранатой: крымчанина арестовали за хулиганствоСевастопольский подросток стал фигурантом дела из-за стрельбы на площадкеСевастополец получил 7 лет колонии за смертельные разборки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, происшествия, кубань, общество, новости
Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
МВД: в Новороссийске в результате вооруженного конфликта ранены четыре человека