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Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека

Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека

В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T11:53

2023-08-09T11:53

2023-08-09T11:53

новороссийск

происшествия

кубань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийские в ночь на 9 августа произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате четверо из них попали в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.Полицейские установили личности и доставили в отдел шестерых предполагаемых участников инцидента. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугал прохожих мнимой гранатой: крымчанина арестовали за хулиганствоСевастопольский подросток стал фигурантом дела из-за стрельбы на площадкеСевастополец получил 7 лет колонии за смертельные разборки

новороссийск

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, кубань, общество, новости