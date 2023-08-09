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Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек, трое из них получили тяжелые ранения и сейчас РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:29
2023-08-09T12:29
2023-08-09T12:37
взрыв в сергиевом посаде
московская область
андрей воробьев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек, трое из них получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Сейчас на месте взрыва идет разбор завалов. По словам Воробьева, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории завода.Для безопасности из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали людей, также эвакуировали ближайший детский сад.В среду утром в подмосковном Сергиевом Посаде на территории ЗОМЗ прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причина – нарушение технологических процессов. Была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
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взрыв в сергиевом посаде, московская область, андрей воробьев, россия, новости
Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Воробьев: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек
12:29 09.08.2023 (обновлено: 12:37 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек, трое из них получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте взрыва идет разбор завалов. По словам Воробьева, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории завода.
Для безопасности из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали людей, также эвакуировали ближайший детский сад.
"В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" – выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла", – добавил губернатор.
В среду утром в подмосковном Сергиевом Посаде на территории ЗОМЗ прогремел
мощный взрыв. По предварительным данным, причина – нарушение технологических процессов. Была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.