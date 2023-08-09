https://crimea.ria.ru/20230809/nazvano-kolichestvo-postradavshikh-pri-vzryve-v-sergievom-posade-1130623954.html

Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек, трое из них получили тяжелые ранения и сейчас РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T12:29

2023-08-09T12:29

2023-08-09T12:37

взрыв в сергиевом посаде

московская область

андрей воробьев

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130624431_0:280:368:487_1920x0_80_0_0_64306ad6406b8abe3fa170ad77e63fa1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек, трое из них получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Сейчас на месте взрыва идет разбор завалов. По словам Воробьева, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории завода.Для безопасности из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали людей, также эвакуировали ближайший детский сад.В среду утром в подмосковном Сергиевом Посаде на территории ЗОМЗ прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причина – нарушение технологических процессов. Была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

взрыв в сергиевом посаде

московская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, московская область, андрей воробьев, россия, новости