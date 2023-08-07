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В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы
В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы - РИА Новости Крым, 07.08.2023
В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы
Ограничение свободы и сотни часов обязательных работ – таким стал приговор суда в отношении троих молодых севастопольцев, которые осквернили объекты культурного РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T21:49
2023-08-07T21:49
севастополь
прокуратура города севастополя
вандализм
культура
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ограничение свободы и сотни часов обязательных работ – таким стал приговор суда в отношении троих молодых севастопольцев, которые осквернили объекты культурного наследия в городе, в том числе знаменитую Таврическую лестницу в центре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фигурантами уголовного дела стали трое местных жителей 2003 и 2004 г. р. Летом прошлого года молодые люди изуродовали трафаретными надписями ограждения и подпорные стены Таврической лестницы, а также фасад дома дом № 4 на улице Генерала Петрова.Оба объекта являются охранными, отметили в прокуратуре, представитель надзорного ведомства доказал вину злоумышленников в суде. Для одного из нарушителей, ранее судимого, приговор стал наиболее суровым.В 2021 году Севастопольский суд уже выносил свой вердикт относительно троих злоумышленников, изрисовавших краской объект культурного наследия регионального значения "Спуск Таврический". Тогда были осуждены трое крымчан 1994, 1996 и 1997 г. р.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
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севастополь, прокуратура города севастополя, вандализм, культура, новости крыма, закон и право
В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы

Трое севастопольцев осуждены за осквернение объектов культурного наследия

21:49 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваТаврическая лестница
Таврическая лестница
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ограничение свободы и сотни часов обязательных работ – таким стал приговор суда в отношении троих молодых севастопольцев, которые осквернили объекты культурного наследия в городе, в том числе знаменитую Таврическую лестницу в центре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фигурантами уголовного дела стали трое местных жителей 2003 и 2004 г. р. Летом прошлого года молодые люди изуродовали трафаретными надписями ограждения и подпорные стены Таврической лестницы, а также фасад дома дом № 4 на улице Генерала Петрова.
Оба объекта являются охранными, отметили в прокуратуре, представитель надзорного ведомства доказал вину злоумышленников в суде. Для одного из нарушителей, ранее судимого, приговор стал наиболее суровым.
"Ленинский районный суд Севастополя назначил двум виновным наказание в виде обязательных работ на сроки 200 и 300 часов. Их соучастнику, который ранее уже осужден за хранение наркотиков, по совокупности преступлений назначено 11 месяцев ограничения свободы", – уточнили в прокуратуре.
В 2021 году Севастопольский суд уже выносил свой вердикт относительно троих злоумышленников, изрисовавших краской объект культурного наследия регионального значения "Спуск Таврический". Тогда были осуждены трое крымчан 1994, 1996 и 1997 г. р.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяВандализмКультураНовости КрымаЗакон и право
 
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21:49В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы
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