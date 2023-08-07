https://crimea.ria.ru/20230807/v-sevastopole-osudili-esche-troikh-vandalov-za-porchu-tavricheskoy-lestnitsy-1130590592.html

В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы

В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы - РИА Новости Крым, 07.08.2023

В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы

Ограничение свободы и сотни часов обязательных работ – таким стал приговор суда в отношении троих молодых севастопольцев, которые осквернили объекты культурного РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T21:49

2023-08-07T21:49

2023-08-07T21:49

севастополь

прокуратура города севастополя

вандализм

культура

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ограничение свободы и сотни часов обязательных работ – таким стал приговор суда в отношении троих молодых севастопольцев, которые осквернили объекты культурного наследия в городе, в том числе знаменитую Таврическую лестницу в центре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фигурантами уголовного дела стали трое местных жителей 2003 и 2004 г. р. Летом прошлого года молодые люди изуродовали трафаретными надписями ограждения и подпорные стены Таврической лестницы, а также фасад дома дом № 4 на улице Генерала Петрова.Оба объекта являются охранными, отметили в прокуратуре, представитель надзорного ведомства доказал вину злоумышленников в суде. Для одного из нарушителей, ранее судимого, приговор стал наиболее суровым.В 2021 году Севастопольский суд уже выносил свой вердикт относительно троих злоумышленников, изрисовавших краской объект культурного наследия регионального значения "Спуск Таврический". Тогда были осуждены трое крымчан 1994, 1996 и 1997 г. р.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, вандализм, культура, новости крыма, закон и право