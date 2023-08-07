В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи

Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь тридцатилетия великой Победы в Великой Отечественной войне его назвали Юбилейным, а за необычный цвет воды люди иногда называют Бирюзовым.Это необычайно живописное озеро создано в предгорье главной гряды Крымских гор, на месте бывшего табачного поля. Для укрепления дамбы вокруг него была посажена сосна крымская, уже тогда внесенная в Красную книгу полуострова.Добраться до водоема можно либо пешком из села Запрудное, либо на внедорожнике по довольно крутой дороге. За умеренную плату эту услугу оказывают местные жители.
Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь тридцатилетия великой Победы в Великой Отечественной войне его назвали Юбилейным, а за необычный цвет воды люди иногда называют Бирюзовым.
Это необычайно живописное озеро создано в предгорье главной гряды Крымских гор, на месте бывшего табачного поля. Для укрепления дамбы вокруг него была посажена сосна крымская, уже тогда внесенная в Красную книгу полуострова.
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