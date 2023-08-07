https://crimea.ria.ru/20230807/v-biryuzovom-ozere-nad-selom-zaprudnoe-poselilis-cherepakhi-1130465650.html

В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи

В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи - РИА Новости Крым, 07.08.2023

В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи

Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T08:27

2023-08-07T08:27

2023-08-07T08:27

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Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь тридцатилетия великой Победы в Великой Отечественной войне его назвали Юбилейным, а за необычный цвет воды люди иногда называют Бирюзовым.Это необычайно живописное озеро создано в предгорье главной гряды Крымских гор, на месте бывшего табачного поля. Для укрепления дамбы вокруг него была посажена сосна крымская, уже тогда внесенная в Красную книгу полуострова.Добраться до водоема можно либо пешком из села Запрудное, либо на внедорожнике по довольно крутой дороге. За умеренную плату эту услугу оказывают местные жители.

https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html

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2023

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