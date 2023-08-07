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В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Фотоленты
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В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи
В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи - РИА Новости Крым, 07.08.2023
В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи
Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T08:27
2023-08-07T08:27
фотоленты
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крым
природа
вода в крыму
водохранилища крыма
черепаха
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Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь тридцатилетия великой Победы в Великой Отечественной войне его назвали Юбилейным, а за необычный цвет воды люди иногда называют Бирюзовым.Это необычайно живописное озеро создано в предгорье главной гряды Крымских гор, на месте бывшего табачного поля. Для укрепления дамбы вокруг него была посажена сосна крымская, уже тогда внесенная в Красную книгу полуострова.Добраться до водоема можно либо пешком из села Запрудное, либо на внедорожнике по довольно крутой дороге. За умеренную плату эту услугу оказывают местные жители.
https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html
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В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи

08:27 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Водохранилище озерного типа в 1975 году создали работники совхоза-завода "Таврида" для полива виноградников и водоснабжения ближайших поселков. В честь тридцатилетия великой Победы в Великой Отечественной войне его назвали Юбилейным, а за необычный цвет воды люди иногда называют Бирюзовым.
Это необычайно живописное озеро создано в предгорье главной гряды Крымских гор, на месте бывшего табачного поля. Для укрепления дамбы вокруг него была посажена сосна крымская, уже тогда внесенная в Красную книгу полуострова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Водохранилище озерного типа было построено в 1975 году для полива виноградников совхоз-завода "Таврида"

Водохранилище озерного типа Юбилейное
1 из 9

Водохранилище озерного типа было построено в 1975 году для полива виноградников совхоз-завода "Таврида"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из-за уникального цвета воды люди иногда называют его Бирюзовым озером

Водохранилище озерного типа Юбилейное
2 из 9

Из-за уникального цвета воды люди иногда называют его Бирюзовым озером

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Температура воды в этом озере – около 8 градусов.

Водохранилище озерного типа Юбилейное
3 из 9

Температура воды в этом озере – около 8 градусов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымская Тортилла вышла погреться на солнышке.

Водохранилище озерного типа Юбилейное
4 из 9

Крымская Тортилла вышла погреться на солнышке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Водохранилище питается водой из горного родника "Нептун" в бассейне реки Аян-Дере

Водохранилище озерного типа Юбилейное
5 из 9

Водохранилище питается водой из горного родника "Нептун" в бассейне реки Аян-Дере

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В пожароопасный период стоянка вокруг озера на автомобилях запрещена

Водохранилище озерного типа Юбилейное
6 из 9

В пожароопасный период стоянка вокруг озера на автомобилях запрещена

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вода из этого озера используется также для водоснабжения близлежащих поселков

Водохранилище озерного типа Юбилейное
7 из 9

Вода из этого озера используется также для водоснабжения близлежащих поселков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для укрепления дамбы вокруг водохранилища ученики Запрудненской школы когда-то высадили вокруг него крохотные деревца

Водохранилище озерного типа Юбилейное
8 из 9

Для укрепления дамбы вокруг водохранилища ученики Запрудненской школы когда-то высадили вокруг него крохотные деревца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В честь 30-летия великой Победы его называли Юбилейным

Водохранилище озерного типа Юбилейное
9 из 9

В честь 30-летия великой Победы его называли Юбилейным

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9

Водохранилище озерного типа было построено в 1975 году для полива виноградников совхоз-завода "Таврида"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9

Из-за уникального цвета воды люди иногда называют его Бирюзовым озером

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9

Температура воды в этом озере – около 8 градусов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

Крымская Тортилла вышла погреться на солнышке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9

Водохранилище питается водой из горного родника "Нептун" в бассейне реки Аян-Дере

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

В пожароопасный период стоянка вокруг озера на автомобилях запрещена

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Вода из этого озера используется также для водоснабжения близлежащих поселков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9

Для укрепления дамбы вокруг водохранилища ученики Запрудненской школы когда-то высадили вокруг него крохотные деревца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

В честь 30-летия великой Победы его называли Юбилейным

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Добраться до водоема можно либо пешком из села Запрудное, либо на внедорожнике по довольно крутой дороге. За умеренную плату эту услугу оказывают местные жители.
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