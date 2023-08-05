https://crimea.ria.ru/20230805/zhara-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130493537.html
Жара: погода в Крыму в субботу
Жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Жара: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных,... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T00:01
2023-08-05T00:01
2023-08-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/10/1118622148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_697b877fba53631be0f4f095473f5e0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +35...+37.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште и Евпатории вода +24 градуса, в Севастополе +25, в Ялте, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/10/1118622148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_955281d04e87a6cfbc62d64c51d13fc2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, в горах +15…+20, днем +31…+33, в горах +25…+30 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +35...+37.
Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште и Евпатории вода +24 градуса, в Севастополе +25, в Ялте, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.