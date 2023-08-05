https://crimea.ria.ru/20230805/zhara-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130493537.html

Жара: погода в Крыму в субботу

Жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Жара: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных,... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T00:01

2023-08-05T00:01

2023-08-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +35...+37.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште и Евпатории вода +24 градуса, в Севастополе +25, в Ялте, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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