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Жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Жара: погода в Крыму в субботу
Жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Жара: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных,... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +35...+37.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште и Евпатории вода +24 градуса, в Севастополе +25, в Ялте, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая и жаркая погода

00:01 05.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. В центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, в горах +15…+20, днем +31…+33, в горах +25…+30 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +35...+37.
Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште и Евпатории вода +24 градуса, в Севастополе +25, в Ялте, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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