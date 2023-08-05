https://crimea.ria.ru/20230805/v-sochi-chp-v-aeroportu-samolet-zadel-krylom-teletrap-aerovokzala-1130547381.html

В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала

В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала - РИА Новости Крым, 05.08.2023

В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала

В международном аэропорту Сочи пассажирский самолет задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала при заходе на посадку, об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T10:35

2023-08-05T10:35

2023-08-05T10:35

сочи

аэропорт

новости

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Сочи пассажирский самолет задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала при заходе на посадку, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.ЧП произошло накануне вечером, около 21-00 по московскому времени.Авиакомпания приняла решение заменить борт для следующего рейса N4473, который должен был вылететь в направлении Новосибирска. Ждать его пассажирам пришлось до 4:40. На это время их обеспечили напитками и питанием.Причины произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли

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краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, новости, происшествия, краснодарский край