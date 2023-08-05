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В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала
В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала - РИА Новости Крым, 05.08.2023
В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала
В международном аэропорту Сочи пассажирский самолет задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала при заходе на посадку, об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T10:35
2023-08-05T10:35
2023-08-05T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Сочи пассажирский самолет задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала при заходе на посадку, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.ЧП произошло накануне вечером, около 21-00 по московскому времени.Авиакомпания приняла решение заменить борт для следующего рейса N4473, который должен был вылететь в направлении Новосибирска. Ждать его пассажирам пришлось до 4:40. На это время их обеспечили напитками и питанием.Причины произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
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сочи, аэропорт, новости, происшествия, краснодарский край
В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала
В аэропорту Сочи самолет задел телетрап аэровокзала при заходе на посадку
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Сочи пассажирский самолет задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала при заходе на посадку, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"При заруливании на стоянку воздушного судна Aibus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом N4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя", – говорится в сообщении.
ЧП произошло накануне вечером, около 21-00 по московскому времени.
Авиакомпания приняла решение заменить борт для следующего рейса N4473, который должен был вылететь в направлении Новосибирска. Ждать его пассажирам пришлось до 4:40. На это время их обеспечили напитками и питанием.
Причины произошедшего выясняются.
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