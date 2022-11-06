https://crimea.ria.ru/20221106/passazhirskiy-samolet-upal-v-tanzanii-na-bortu-bylo-bolshe-50-chelovek-1125251457.html

Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек

Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек

Пассажирский самолет ATR-42-500 авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. По предварительным данным, турбовинтовой самолет упал в озеро Виктория. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T12:45

2022-11-06T12:45

2022-11-06T12:45

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет ATR-42-500 авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. По предварительным данным, турбовинтовой самолет упал в озеро Виктория. На борту находилось около 50 человек, на место происшествия была направлена спасательная команда. Об этом сообщили в авиакомпании, пишет РИА Новости.По данным СМИ, самолет упал в озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие погодные условия. На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре человека экипажа.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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