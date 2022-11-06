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Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек
Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек
Пассажирский самолет ATR-42-500 авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. По предварительным данным, турбовинтовой самолет упал в озеро Виктория. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T12:45
2022-11-06T12:45
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет ATR-42-500 авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. По предварительным данным, турбовинтовой самолет упал в озеро Виктория. На борту находилось около 50 человек, на место происшествия была направлена спасательная команда. Об этом сообщили в авиакомпании, пишет РИА Новости.По данным СМИ, самолет упал в озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие погодные условия. На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре человека экипажа.
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в мире, происшествия
Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек

Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: на борту было больше 50 человек

12:45 06.11.2022
 
© Фото: pixabayСамолет
Самолет
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет ATR-42-500 авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. По предварительным данным, турбовинтовой самолет упал в озеро Виктория. На борту находилось около 50 человек, на место происшествия была направлена спасательная команда. Об этом сообщили в авиакомпании, пишет РИА Новости.
"Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы. На место происшествия была направлена спасательная команда", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, самолет упал в озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие погодные условия. На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре человека экипажа.
 
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