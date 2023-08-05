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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию, есть раненые
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию, есть раненые - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию, есть раненые
Кортеж главного соперника лидера Турции Тайипа Эрдогана в президентской гонке в мае этого года Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП в городе Эрзинджан, пишет газета... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T17:45
2023-08-05T17:45
2023-08-05T17:48
турция
кемаль кылычдароглу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Кортеж главного соперника лидера Турции Тайипа Эрдогана в президентской гонке в мае этого года Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП в городе Эрзинджан, пишет газета Star."На перекрестке Эрзинджан-Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу", — указывает издание.Отмечается, что в аварию также попал микроавтобус с журналистами, в котором пострадали четыре четыре человека, в том числе два представителя СМИ.При этом на странице политика в Twitter публикуются кадры выступления Кылычдароглу на митинге в турецком Эрзинджане, следов каких-либо травм на его лице нет, пишет РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.
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РИА Новости Крым
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турция, кемаль кылычдароглу, происшествия, в мире, дтп, новости
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию, есть раненые
СМИ: кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП, есть пострадавшие
17:45 05.08.2023 (обновлено: 17:48 05.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым
. Кортеж главного соперника лидера Турции Тайипа Эрдогана в президентской гонке в мае этого года Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП в городе Эрзинджан, пишет газета Star
.
"На перекрестке Эрзинджан-Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу", — указывает издание.
Отмечается, что в аварию также попал микроавтобус с журналистами, в котором пострадали четыре четыре человека, в том числе два представителя СМИ.
При этом на странице политика в Twitter публикуются кадры выступления Кылычдароглу на митинге в турецком Эрзинджане, следов каких-либо травм на его лице нет, пишет РИА Новости.
Второй тур
президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.