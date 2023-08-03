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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Погода в Крыму в четверг

В четверг на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T00:01

2023-08-03T00:01

2023-08-03T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Ялте и Алуште вода +24 градуса, в Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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