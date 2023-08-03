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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T00:01
2023-08-03T00:01
2023-08-03T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Ялте и Алуште вода +24 градуса, в Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +28…+31, в горах +22…+27 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.
Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Ялте и Алуште вода +24 градуса, в Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.