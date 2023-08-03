https://crimea.ria.ru/20230803/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-vecher-chetverga-1130525195.html
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга
На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T22:02
2023-08-03T22:02
2023-08-03T22:14
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_305446a70243eaeb7e6fe0080f6bbc3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_0b1faacbe569c5dae4f1f105a4435d4a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга
Очередей на Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет
22:02 03.08.2023 (обновлено: 22:14 03.08.2023)