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Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга
На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T22:02
2023-08-03T22:14
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крымский мост
транспорт
логистика
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тамань
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга

Очередей на Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет

22:02 03.08.2023 (обновлено: 22:14 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении
В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.
Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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