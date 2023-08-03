https://crimea.ria.ru/20230803/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-vecher-chetverga-1130525195.html

Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга

Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Крымский мост: оперативные данные на вечер четверга

На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T22:02

2023-08-03T22:02

2023-08-03T22:14

крым

крымский мост

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к пунктам досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен

https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма