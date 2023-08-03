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Как хранят сбережения жители Севастополя
Как хранят сбережения жители Севастополя - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Как хранят сбережения жители Севастополя
Жители Севастополя преимущественно хранят свои сбережения в банках в национальной валюте, объем накоплений за год вырос более чем на 16%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T20:38
2023-08-03T20:38
2023-08-03T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Севастополя преимущественно хранят свои сбережения в банках в национальной валюте, объем накоплений за год вырос более чем на 16%. Об этом сообщил управляющий севастопольского отделения Центрального банка России Михаил Бежан.По его словам, сбережения горожан составляют львиную долю от общей суммы средств, привлеченных банками, - 70%.Одновременно растет и ипотечный портфель севастопольцев, сообщают в банке-регуляторе. За год сумма обязательств по ипотеке достигла 21,6 млрд рублей, увеличившись на 37,5%.Только с января по июнь текущего года заемщики получили от банков 1080 ипотечных кредитов, средний размер которых составляет 4,1 млн рублей. По мнению специалистов ЦБ, такой статистике способствует льготное кредитование и действующие программы лояльности.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России принял решение повысить ключевую ставкуНовые повестки и цифровые рубли: что ждет россиян в августеЗачем России цифровой рубль – экономист
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новости крыма, севастопольский тюз, экономика, центробанк рф, михаил бежан, общество, финансы, деньги, ипотека
Как хранят сбережения жители Севастополя
ЦБ: жители Севастополя хранят накопления в рублях – за год сбережения выросли на 16%
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Севастополя преимущественно хранят свои сбережения в банках в национальной валюте, объем накоплений за год вырос более чем на 16%. Об этом сообщил управляющий севастопольского отделения Центрального банка России Михаил Бежан.
"Доверие севастопольцев к банковскому сектору продолжает расти — средства на их счетах достигли 45,5 млрд. рублей. Прирост за год составил более 16%. В основном горожане хранят накопления в рублях", – заявил Бежан.
По его словам, сбережения горожан составляют львиную долю от общей суммы средств, привлеченных банками, - 70%.
Одновременно растет и ипотечный портфель севастопольцев, сообщают в банке-регуляторе. За год сумма обязательств по ипотеке достигла 21,6 млрд рублей, увеличившись на 37,5%.
Только с января по июнь текущего года заемщики получили от банков 1080 ипотечных кредитов, средний размер которых составляет 4,1 млн рублей. По мнению специалистов ЦБ, такой статистике способствует льготное кредитование и действующие программы лояльности.
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