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Как хранят сбережения жители Севастополя

Как хранят сбережения жители Севастополя - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Как хранят сбережения жители Севастополя

Жители Севастополя преимущественно хранят свои сбережения в банках в национальной валюте, объем накоплений за год вырос более чем на 16%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T20:38

2023-08-03T20:38

2023-08-03T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Жители Севастополя преимущественно хранят свои сбережения в банках в национальной валюте, объем накоплений за год вырос более чем на 16%. Об этом сообщил управляющий севастопольского отделения Центрального банка России Михаил Бежан.По его словам, сбережения горожан составляют львиную долю от общей суммы средств, привлеченных банками, - 70%.Одновременно растет и ипотечный портфель севастопольцев, сообщают в банке-регуляторе. За год сумма обязательств по ипотеке достигла 21,6 млрд рублей, увеличившись на 37,5%.Только с января по июнь текущего года заемщики получили от банков 1080 ипотечных кредитов, средний размер которых составляет 4,1 млн рублей. По мнению специалистов ЦБ, такой статистике способствует льготное кредитование и действующие программы лояльности.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России принял решение повысить ключевую ставкуНовые повестки и цифровые рубли: что ждет россиян в августеЗачем России цифровой рубль – экономист

https://crimea.ria.ru/20230801/umnye-dengi-tsifrovoy-rubl--vse-o-novom-vide-natsionalnoy-valyuty-1130464711.html

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новости крыма, севастопольский тюз, экономика, центробанк рф, михаил бежан, общество, финансы, деньги, ипотека