https://crimea.ria.ru/20230731/krymskiy-most-otkryt-1130431109.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Крымский мост открыт

На 00:42 понедельника движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T05:50

2023-07-31T05:50

2023-07-31T06:03

крымский мост

крым

транспорт

логистика

тамань

керчь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На 00:42 понедельника движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На 01:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра было 257 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра без очередей, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по транспортному переходу было перекрыто в 22:57 в воскресенье.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html

крымский мост

крым

тамань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, новости крыма