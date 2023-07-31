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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Крымский мост открыт
На 00:42 понедельника движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T05:50
2023-07-31T05:50
2023-07-31T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На 00:42 понедельника движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На 01:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра было 257 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра без очередей, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по транспортному переходу было перекрыто в 22:57 в воскресенье.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На 00:42 понедельника движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении
На 01:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра было 257 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра без очередей, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по транспортному переходу было перекрыто в 22:57 в воскресенье.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги
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