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Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила
Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила
В Крыму действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые определяют в том числе региональные требования к выгулу. О том, как и где... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T08:06
2023-07-29T08:06
2023-07-29T08:06
радио "спутник в крыму"
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закон об ответственном обращении с животными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые определяют в том числе региональные требования к выгулу. О том, как и где можно гулять с собаками, и можно ли получить штраф за неправильный выгул, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.Намордники и поводкиПо словам Лисовской-Чудинович, выгул животных без поводков и намордников разрешен только в специально отведенных местах, которые устанавливаются органами местного самоуправления. К ним владельцы должны приводить своих животных только на поводке и, если животное в холке выше 35 см, - еще и в наморднике.Самовыгул и чипирование"Хочу отметить повышение сознательности граждан, которые являются заложниками ситуации с самовыгулом животных. Очень много обращений поступает из всех регионов Крыма, когда жалуются на конкретных хозяев, практикующих регулярный самовыгул. Это вообще недопустимо", - подчеркивает специалист.При этом отличить безнадзорное животное от домашнего на самовыгуле часто бывает почти невозможно. В этой части необходимы законодательные изменения."На федеральном уровне до сих пор не приняты нормы об обязательной регистрации домашних животных при рождении или приобретении. Зарегистрированное животное имеет чип с информацией о владельце. Собаку с таким чипом легко найти, если она потерялась. Ну это облегчило бы и работы в части привлечения к административной отвественности. Мы работаем над тем, чтобы переубедить прокуратуру поддержать нашу позицию по обязательному чипированию", - отметила она.Предостережения и штрафы"Пока мы занимаемся профилактикой правонарушений. За выгул без поводка мы не наказываем, а только выносим предостережения", - продолжает ветврач.Однако скоро все изменится: уже сейчас, по словам Лисовской-Чудинович, финальную стадию проходит процесс внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях, что позволит ввести административные штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию животных."Как только этот закон будет принят, мы получим возможность привлекать злостных нарушителей к административной ответственности на сумму от 1 до 3 тысяч рублей", - констатирует она.Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных в Крыму ввели в ноябре 2022 года. Среди них - стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определен перечень запрещенных для выгула домашних животных мест. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - экспертВ Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животныхХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230713/gosduma-utverdila-popravki-v-zakon-ob-obraschenii-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1130042533.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, крым, закон об ответственном обращении с животными, животные, мнения, новости крыма, закон и право
Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила
Ветеринар Лисовская-Чудинович объяснила главные правила выгула домашних животных в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым.
В Крыму действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые определяют в том числе региональные требования к выгулу. О том, как и где можно гулять с собаками, и можно ли получить штраф за неправильный выгул, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.
Намордники и поводки
По словам Лисовской-Чудинович, выгул животных без поводков и намордников разрешен только в специально отведенных местах, которые устанавливаются органами местного самоуправления. К ним владельцы должны приводить своих животных только на поводке и, если животное в холке выше 35 см, - еще и в наморднике.
"Мы осознаем, что в Крыму число выгульных площадок не достаточное. И если в Симферополе площадка на улице Маршала Жукова, то с Лермонтова туда никто не поедет, чтобы выгулять животное. Правила запрещают гулять с животными в местах социально-культурного значения, общеобразовательных учреждениях, на спортивных площадках. Но если в парке вы выгуливаете животное на поводке, в наморднике и убираете за ним - вопросов к вам не будет", - поясняет эксперт.
Самовыгул и чипирование
"Хочу отметить повышение сознательности граждан, которые являются заложниками ситуации с самовыгулом животных. Очень много обращений поступает из всех регионов Крыма, когда жалуются на конкретных хозяев, практикующих регулярный самовыгул. Это вообще недопустимо", - подчеркивает специалист.
При этом отличить безнадзорное животное от домашнего на самовыгуле часто бывает почти невозможно. В этой части необходимы законодательные изменения.
"На федеральном уровне до сих пор не приняты нормы об обязательной регистрации домашних животных при рождении или приобретении. Зарегистрированное животное имеет чип с информацией о владельце. Собаку с таким чипом легко найти, если она потерялась. Ну это облегчило бы и работы в части привлечения к административной отвественности. Мы работаем над тем, чтобы переубедить прокуратуру поддержать нашу позицию по обязательному чипированию", - отметила она.
Предостережения и штрафы
"Пока мы занимаемся профилактикой правонарушений. За выгул без поводка мы не наказываем, а только выносим предостережения", - продолжает ветврач.
Однако скоро все изменится: уже сейчас, по словам Лисовской-Чудинович, финальную стадию проходит процесс внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях, что позволит ввести административные штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию животных.
"Как только этот закон будет принят, мы получим возможность привлекать злостных нарушителей к административной ответственности на сумму от 1 до 3 тысяч рублей", - констатирует она.
Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных в Крыму ввели в ноябре 2022 года. Среди них - стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определен перечень запрещенных для выгула домашних животных мест
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