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Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам
Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам
Корпорация Ростех и Россотрудничество в ходе саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге подписали соглашение о выдаче электронных подписей россиянам за... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T21:28
2023-07-28T21:28
новости
саммит россия – африка
в мире
общество
госуслуги
ростех
россотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Корпорация Ростех и Россотрудничество в ходе саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге подписали соглашение о выдаче электронных подписей россиянам за рубежом. Это даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира, сообщается на официальном сайте Ростеха.Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание", которые откроются в представительствах Россотрудничества за рубежом. Первой страной, где проект начнет свою работу, станет Белоруссия, далее он постепенно стартует во всех странах, где есть представительства Россотрудничества, сообщает пресс-служба Ростеха.Для работы с госуслугами за рубежом пользователям будет необходимо установить мобильное приложение, которое позволит хранить ключи электронной подписи, подписывать электронные документы, отслеживать срок действия ключей, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок.Второй саммит экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На полях форума представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки, заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.В свою очередь, российский лидер заявил, что РФ готова бесплатно поставить развивающимся странам черного континента по 25-50 тысяч тонн зерна. По словам Владимира Путина, Россия готова заместить на рынке Африки украинское зерно.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуВ МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства УкраиныОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости, саммит россия – африка, в мире, общество, госуслуги, ростех, россотрудничество
Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам

На саммите "Россия – Африка" открыли доступ к госуслугам россиянам за рубежом

21:28 28.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Корпорация Ростех и Россотрудничество в ходе саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге подписали соглашение о выдаче электронных подписей россиянам за рубежом. Это даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира, сообщается на официальном сайте Ростеха.
"Мы выводим на международный уровень актуальный и востребованный инструмент, основанный на современных российских технологиях. Теперь граждане России смогут получать ключи электронной подписи в представительствах Россотрудничества и в полном объеме пользоваться сервисами платформы "Госуслуги", сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и многое другое", – сказал замгендиректора Ростеха Александр Назаров.
Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание", которые откроются в представительствах Россотрудничества за рубежом. Первой страной, где проект начнет свою работу, станет Белоруссия, далее он постепенно стартует во всех странах, где есть представительства Россотрудничества, сообщает пресс-служба Ростеха.
Для работы с госуслугами за рубежом пользователям будет необходимо установить мобильное приложение, которое позволит хранить ключи электронной подписи, подписывать электронные документы, отслеживать срок действия ключей, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок.
Второй саммит экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На полях форума представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки, заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
В свою очередь, российский лидер заявил, что РФ готова бесплатно поставить развивающимся странам черного континента по 25-50 тысяч тонн зерна. По словам Владимира Путина, Россия готова заместить на рынке Африки украинское зерно.
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НовостиСаммит Россия – АфрикаВ миреОбществоГосуслугиРостехРоссотрудничество
 
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