https://crimea.ria.ru/20230728/rossiyanam-za-rubezhom-otkryli-dostup-k-gosuslugam-1130338114.html

Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам

Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам

Корпорация Ростех и Россотрудничество в ходе саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге подписали соглашение о выдаче электронных подписей россиянам за... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T21:28

2023-07-28T21:28

2023-07-28T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Корпорация Ростех и Россотрудничество в ходе саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге подписали соглашение о выдаче электронных подписей россиянам за рубежом. Это даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира, сообщается на официальном сайте Ростеха.Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание", которые откроются в представительствах Россотрудничества за рубежом. Первой страной, где проект начнет свою работу, станет Белоруссия, далее он постепенно стартует во всех странах, где есть представительства Россотрудничества, сообщает пресс-служба Ростеха.Для работы с госуслугами за рубежом пользователям будет необходимо установить мобильное приложение, которое позволит хранить ключи электронной подписи, подписывать электронные документы, отслеживать срок действия ключей, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок.Второй саммит экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На полях форума представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки, заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.В свою очередь, российский лидер заявил, что РФ готова бесплатно поставить развивающимся странам черного континента по 25-50 тысяч тонн зерна. По словам Владимира Путина, Россия готова заместить на рынке Африки украинское зерно.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуВ МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства УкраиныОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, саммит россия – африка, в мире, общество, госуслуги, ростех, россотрудничество