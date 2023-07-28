https://crimea.ria.ru/20230728/nachinat-kareru-luchshe-vsego-v-krymu-i-sevastopole--analitiki-1130337881.html

Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики

Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики

Аналитики провели исследование, насколько пригодны российские города для жизни молодежи. В результате Крым и Севастополь заняли первые строчки рейтинга. По... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T07:04

2023-07-28T07:04

2023-07-28T07:04

крым

общество

симферополь

севастополь

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Аналитики провели исследование, насколько пригодны российские города для жизни молодежи. В результате Крым и Севастополь заняли первые строчки рейтинга. По каким критериям оценивались претенденты на победу, рассказали в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.Рассчитывая субиндекс, аналитики исследовали пять основных показателей: жилищные условия, наличие походящих вакансий и размер заработной платы, качество общественного транспорта, уровень доверия жителей города друг к другу, а также условия досуга.В итоге по всем этим показателям среди городов России на первое место вышла Ялта. Севастополь занял четвертую строчку, уступив Великому Новгороду и Салехарду. Столице Крыма досталось пятое место.По данным исследователей, в Симферополе приходится три учреждения культуры на 10 тысяч населения – это считается высоким показателем. При этом достопримечательности и точки общепита встречаются чаще, чем в других российских городах.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей РоссииВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаСколько денег в Крыму получают молодые учителя

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севастополь

ялта

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, симферополь, севастополь, ялта