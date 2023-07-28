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Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики
Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики
Аналитики провели исследование, насколько пригодны российские города для жизни молодежи. В результате Крым и Севастополь заняли первые строчки рейтинга. По... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T07:04
2023-07-28T07:04
2023-07-28T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Аналитики провели исследование, насколько пригодны российские города для жизни молодежи. В результате Крым и Севастополь заняли первые строчки рейтинга. По каким критериям оценивались претенденты на победу, рассказали в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.Рассчитывая субиндекс, аналитики исследовали пять основных показателей: жилищные условия, наличие походящих вакансий и размер заработной платы, качество общественного транспорта, уровень доверия жителей города друг к другу, а также условия досуга.В итоге по всем этим показателям среди городов России на первое место вышла Ялта. Севастополь занял четвертую строчку, уступив Великому Новгороду и Салехарду. Столице Крыма досталось пятое место.По данным исследователей, в Симферополе приходится три учреждения культуры на 10 тысяч населения – это считается высоким показателем. При этом достопримечательности и точки общепита встречаются чаще, чем в других российских городах.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей РоссииВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаСколько денег в Крыму получают молодые учителя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, общество, симферополь, севастополь, ялта
Начинать карьеру лучше всего в Крыму и Севастополе – аналитики
Ялта, Симферополь и Севастополь вошли в ТОП-5 городов России для отдыха и работы молодежи
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Аналитики провели исследование, насколько пригодны российские города для жизни молодежи. В результате Крым и Севастополь заняли первые строчки рейтинга. По каким критериям оценивались претенденты на победу, рассказали в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
"Выпускники высших и средних учебных заведений, а также молодые специалисты сталкиваются со множеством вызовов. Им приходится самостоятельно решать: какое жилье снять, как и куда отправить резюме, где заработать денег и найти новых друзей, как провести досуг, – говорит главный управляющий директор госкорпорации Андрей Самохин. – Чтобы помочь молодому специалисту быстро и легко выбрать город для переезда и страта карьеры, и был создан субиндекс "Ломоносов".
Рассчитывая субиндекс, аналитики исследовали пять основных показателей: жилищные условия, наличие походящих вакансий и размер заработной платы, качество общественного транспорта, уровень доверия жителей города друг к другу, а также условия досуга.
В итоге по всем этим показателям среди городов России на первое место вышла Ялта. Севастополь занял четвертую строчку, уступив Великому Новгороду и Салехарду. Столице Крыма досталось пятое место.
По данным исследователей, в Симферополе приходится три учреждения культуры на 10 тысяч населения – это считается высоким показателем. При этом достопримечательности и точки общепита встречаются чаще, чем в других российских городах.
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