https://crimea.ria.ru/20230728/kurort-mriya-resort--spa-otmetit-devyatiletie-10-12-avgusta-1130371236.html

Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа

Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа

Курорт Mriya Resort & SPA в Крыму 10-12 августа отметит свое девятилетие, за этот период его гостями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T18:05

2023-07-28T18:05

2023-07-28T18:05

mriya resort &spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA в Крыму 10-12 августа отметит свое девятилетие, за этот период его гостями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба курорта.В праздничные дни будет раскрыта важная тема для каждого человека – объединение людей и поиск внутренней гармонии. Для гостей курорта с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира" выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. Хедлайнером Дня рождения станет Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин), мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей."Курорт Mriya Resort & SPA всегда был уникальной территорией, где каждый может соприкоснуться со своим внутренним "Я", расширить границы, окунуться в мир новых открытий. В нашей быстротечной и стрессовой жизни найти равновесие между работой, отдыхом, отношениями и саморазвитием может быть вызовом. Мы празднуем в этом году девять лет, за которые более 3 миллионов гостей посетили курорт. За это время у нас получилось поменять мировоззрение у многих гостей: кто-то начал более серьезно подходить к своему здоровью, другие следить за питанием, многие открыли для себя мир эногастрономии и, совершенно точно, каждый гость осознал важность качественного и полноценного отдыха", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, его слова приводит пресс-служба.Хедлайнерами мероприятия станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира". Гостей ждет мощное звучание инструментов и взрывная энергия рок-музыки. В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы. Зрители интерактивного симфонического рок-шоу станут непосредственными его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и повлиять на финал рок-шоу.12 августа кавер-коллектив Romanoff Show представит гостям шоу мирового уровня, которое сочетает в себе живой звук, танцевальное шоу и дизайнерские костюмы. Завершат концертную программу Filatov & Karas — мультиплатиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей.С помощью искусственного интеллекта в Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute можно провести диагностику состояния организма, которая включает рекомендации по управлению уровнем стресса, идеальному режиму дня, питанию, физическим нагрузкам, а также склонности к заболеваниям и методам их предотвращения.*РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUjpJUb7m8

https://crimea.ria.ru/20230306/programma-loyalnosti-mriya-resort--spa-kompleks-privilegiy-dlya-gostey-1127366680.html

https://crimea.ria.ru/20230524/kurort-mriya-resort--spa-otkryl-dve-novye-detskie-ploschadki-1128929755.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, экономика, ялта, культура, общество, туризм