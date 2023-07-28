Рейтинг@Mail.ru
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230728/kurort-mriya-resort--spa-otmetit-devyatiletie-10-12-avgusta-1130371236.html
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа
Курорт Mriya Resort & SPA в Крыму 10-12 августа отметит свое девятилетие, за этот период его гостями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T18:05
2023-07-28T18:05
mriya resort &spa
крым
экономика
ялта
культура
общество
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130370930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77bb07b00c36f993ba6a9c3dc5140d7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort &amp; SPA в Крыму 10-12 августа отметит свое девятилетие, за этот период его гостями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба курорта.В праздничные дни будет раскрыта важная тема для каждого человека – объединение людей и поиск внутренней гармонии. Для гостей курорта с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира" выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. Хедлайнером Дня рождения станет Filatov &amp; Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин), мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей."Курорт Mriya Resort &amp; SPA всегда был уникальной территорией, где каждый может соприкоснуться со своим внутренним "Я", расширить границы, окунуться в мир новых открытий. В нашей быстротечной и стрессовой жизни найти равновесие между работой, отдыхом, отношениями и саморазвитием может быть вызовом. Мы празднуем в этом году девять лет, за которые более 3 миллионов гостей посетили курорт. За это время у нас получилось поменять мировоззрение у многих гостей: кто-то начал более серьезно подходить к своему здоровью, другие следить за питанием, многие открыли для себя мир эногастрономии и, совершенно точно, каждый гость осознал важность качественного и полноценного отдыха", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort &amp; SPA Самвел Саруханян, его слова приводит пресс-служба.Хедлайнерами мероприятия станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира". Гостей ждет мощное звучание инструментов и взрывная энергия рок-музыки. В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы. Зрители интерактивного симфонического рок-шоу станут непосредственными его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и повлиять на финал рок-шоу.12 августа кавер-коллектив Romanoff Show представит гостям шоу мирового уровня, которое сочетает в себе живой звук, танцевальное шоу и дизайнерские костюмы. Завершат концертную программу Filatov &amp; Karas — мультиплатиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей.С помощью искусственного интеллекта в Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute можно провести диагностику состояния организма, которая включает рекомендации по управлению уровнем стресса, идеальному режиму дня, питанию, физическим нагрузкам, а также склонности к заболеваниям и методам их предотвращения.*РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUjpJUb7m8
https://crimea.ria.ru/20230306/programma-loyalnosti-mriya-resort--spa-kompleks-privilegiy-dlya-gostey-1127366680.html
https://crimea.ria.ru/20230524/kurort-mriya-resort--spa-otkryl-dve-novye-detskie-ploschadki-1128929755.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130370930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2f2591d352a39bb9f1c6487fca46f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mriya resort &spa, крым, экономика, ялта, культура, общество, туризм
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа

День рождения Mriya Resort & SPA: как отпразднуют и чем удивят

18:05 28.07.2023
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие
Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA в Крыму 10-12 августа отметит свое девятилетие, за этот период его гостями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба курорта.
В праздничные дни будет раскрыта важная тема для каждого человека – объединение людей и поиск внутренней гармонии. Для гостей курорта с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира" выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. Хедлайнером Дня рождения станет Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин), мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей.
Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте
6 марта, 11:19
Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей
"Курорт Mriya Resort & SPA всегда был уникальной территорией, где каждый может соприкоснуться со своим внутренним "Я", расширить границы, окунуться в мир новых открытий. В нашей быстротечной и стрессовой жизни найти равновесие между работой, отдыхом, отношениями и саморазвитием может быть вызовом. Мы празднуем в этом году девять лет, за которые более 3 миллионов гостей посетили курорт. За это время у нас получилось поменять мировоззрение у многих гостей: кто-то начал более серьезно подходить к своему здоровью, другие следить за питанием, многие открыли для себя мир эногастрономии и, совершенно точно, каждый гость осознал важность качественного и полноценного отдыха", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, его слова приводит пресс-служба.
Каждый праздничный день в Mriya Resort & SPA будет посвящен отдельной теме познания себя: "Внутреннее Я", "Я и Человечество", "Я и Вселенная". Гостей ждут номера о познании мироустройства, лекции и public-talk о здоровье и духовном развитии, расслабляющие практики и мастер-классы, оздоровительные программы и SPA-процедуры, направленные на поиск внутреннего баланса, подарки, сюрпризы и многое другое.
Хедлайнерами мероприятия станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с новым симфоническим рок-шоу "Рождение мира". Гостей ждет мощное звучание инструментов и взрывная энергия рок-музыки. В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы. Зрители интерактивного симфонического рок-шоу станут непосредственными его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и повлиять на финал рок-шоу.
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
24 мая, 11:34
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
12 августа кавер-коллектив Romanoff Show представит гостям шоу мирового уровня, которое сочетает в себе живой звук, танцевальное шоу и дизайнерские костюмы. Завершат концертную программу Filatov & Karas — мультиплатиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей.
С помощью искусственного интеллекта в Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute можно провести диагностику состояния организма, которая включает рекомендации по управлению уровнем стресса, идеальному режиму дня, питанию, физическим нагрузкам, а также склонности к заболеваниям и методам их предотвращения.
Мастера практики Цигун приглашают гостей попробовать китайскую систему упражнений, которая способствует гармонизации духа и тела человека, объединяя физические нагрузки и специальную технику дыхания.
*РЕКЛАМА
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pUjpJUb7m8
Mriya Resort &SPAКрымЭкономикаЯлтаКультураОбществоТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Смертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
19:01Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача
18:53Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
18:33Квартиру Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион
18:17Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
18:08Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
18:05Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа
17:58Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
17:45Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
17:36Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды
17:32Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома
17:23Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
17:18Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
17:07В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
16:48Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
16:28Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
16:17Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
15:56Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
15:46ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
15:33Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния