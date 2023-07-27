https://crimea.ria.ru/20230727/krymchane-za-sutki-otdali-moshennikam-bolee-300-tysyach-rubley-1130309890.html

Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

За минувшие сутки крымчане потеряли более 300 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников. Их деньгами аферисты завладели, общаясь в Telegram от имени одного... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T07:04

2023-07-27T07:04

2023-07-27T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымчане потеряли более 300 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников. Их деньгами аферисты завладели, общаясь в Telegram от имени одного из ведущих банков Крыма, рассказали в пресс-службе республиканского МВД."Зарегистрирован ряд фактов мошенничества, совершенного в отношении граждан посредством социальных сетей, в частности через Telegram-каналы", - говорится в сообщении МВД.По уже традиционной мошеннической схеме аферисты звонили людям и сообщали, что их средства под угрозой, нужно срочно перевести деньги на резервный счет. Чтобы усыпить бдительность жертвы, они установили на аккаунт, с которого звонили, логотип банка.Сотрудники полиции зарегистрировали за сутки 10 заявлений о дистанционной краже денег. Семь случаев были совершены с помощью мессенджера Telegram.Больше всего денег отдали мошенникам в столице Крыма: почти 200 тысяч рублей. Жители Симферопольского района лишились более 80 тысяч рублей. Пострадали и доверчивые граждане в Судаке, Феодосии и Саках.Полиция в очередной раз напоминает, что работники банков и правоохранительных органов никогда не звонят людям таким способом. Если есть сомнения, то лучше обратитесь на горячую линию банка, телефон которой указан на обороте пластиковой карты.Читайте также на РИА Новости Крым:20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денегВ каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону

https://crimea.ria.ru/20230711/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-chto-nuzhno-znat--1129930299.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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