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Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
За минувшие сутки крымчане потеряли более 300 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников. Их деньгами аферисты завладели, общаясь в Telegram от имени одного... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T07:04
2023-07-27T07:04
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мвд по республике крым
мошенничество
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымчане потеряли более 300 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников. Их деньгами аферисты завладели, общаясь в Telegram от имени одного из ведущих банков Крыма, рассказали в пресс-службе республиканского МВД."Зарегистрирован ряд фактов мошенничества, совершенного в отношении граждан посредством социальных сетей, в частности через Telegram-каналы", - говорится в сообщении МВД.По уже традиционной мошеннической схеме аферисты звонили людям и сообщали, что их средства под угрозой, нужно срочно перевести деньги на резервный счет. Чтобы усыпить бдительность жертвы, они установили на аккаунт, с которого звонили, логотип банка.Сотрудники полиции зарегистрировали за сутки 10 заявлений о дистанционной краже денег. Семь случаев были совершены с помощью мессенджера Telegram.Больше всего денег отдали мошенникам в столице Крыма: почти 200 тысяч рублей. Жители Симферопольского района лишились более 80 тысяч рублей. Пострадали и доверчивые граждане в Судаке, Феодосии и Саках.Полиция в очередной раз напоминает, что работники банков и правоохранительных органов никогда не звонят людям таким способом. Если есть сомнения, то лучше обратитесь на горячую линию банка, телефон которой указан на обороте пластиковой карты.Читайте также на РИА Новости Крым:20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денегВ каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону
https://crimea.ria.ru/20230711/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-chto-nuzhno-znat--1129930299.html
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, мошенничество, происшествия, общество, новости крыма
Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

Мошенники в Telegram за сутки выманили у крымчан 300 тысяч рублей - МВД

07:04 27.07.2023
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымчане потеряли более 300 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников. Их деньгами аферисты завладели, общаясь в Telegram от имени одного из ведущих банков Крыма, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
"Зарегистрирован ряд фактов мошенничества, совершенного в отношении граждан посредством социальных сетей, в частности через Telegram-каналы", - говорится в сообщении МВД.
По уже традиционной мошеннической схеме аферисты звонили людям и сообщали, что их средства под угрозой, нужно срочно перевести деньги на резервный счет. Чтобы усыпить бдительность жертвы, они установили на аккаунт, с которого звонили, логотип банка.
Сотрудники полиции зарегистрировали за сутки 10 заявлений о дистанционной краже денег. Семь случаев были совершены с помощью мессенджера Telegram.
Больше всего денег отдали мошенникам в столице Крыма: почти 200 тысяч рублей. Жители Симферопольского района лишились более 80 тысяч рублей. Пострадали и доверчивые граждане в Судаке, Феодосии и Саках.
Полиция в очередной раз напоминает, что работники банков и правоохранительных органов никогда не звонят людям таким способом. Если есть сомнения, то лучше обратитесь на горячую линию банка, телефон которой указан на обороте пластиковой карты.
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