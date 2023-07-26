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Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм
Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм
Ливни с грозами, штормовой ветер до 35 м/с и резкое падение температуры ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T12:37
2023-07-26T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Ливни с грозами, штормовой ветер до 35 м/с и резкое падение температуры ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Кроме того, 28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик жары придется на среду: прогноз погоды на неделю в КрымуШторм с ливнями и градом идет в КрымТравматолог назвал главные летние опасности в Крыму
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Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм

МЧС: ливни с грозами и штормовым ветром до 35 м/с обрушатся на Крым 27-29 июля

12:37 26.07.2023 (обновлено: 12:39 26.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Ливни с грозами, штормовой ветер до 35 м/с и резкое падение температуры ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и до конца суток 27 июля, в течение суток 28 июля в Крыму ожидаются ливневые дожди (более 30 мм), грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 23-28 м/с, в горах 30-35 м/с. Температура воздуха днем 28 июля понизится на 10-12 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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