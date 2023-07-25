Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230725/kakoy-segodnya-prazdnik-25-iyulya-1130270113.html
Какой сегодня праздник: 25 июля
Какой сегодня праздник: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Какой сегодня праздник: 25 июля
В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские следователи и речные полицейские, а также белорусские пожарные. В Англии родился первый человек,... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T00:00
2023-07-25T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130271894_595:690:2190:1587_1920x0_80_0_0_390481e191423f7fb77f0f0f644e933d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские следователи и речные полицейские, а также белорусские пожарные. В Англии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения, а в 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. А еще 25 июля родился советский актер, режиссер и писатель Василий Шукшин.Что празднуют в миреС 2014 года в России 25 июля отмечается День сотрудников органов следствия. Именно в этот день в 1713 году Петр I именным указом учредил следственную канцелярию – первый специализированный следственный орган России.Также 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Подразделения водной полиции борются с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России еще с середины XIX века.В Белоруссии отмечают День пожарной службы. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и Минская городская дума утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Белоруссии.Еще в этот вторник можно отметить День поиска новых вкусов и запахов, Международный день красных туфель или День вина и сыра.Знаменательные событияВ 1978 году в британском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения (ЭКО). Ребенок родился в семье Джона и Лесли Браун. Девочку назвали Луиз Джой. В 1982 году у Луиз родилась сестра, Натали Браун, также зачатая путем ЭКО. Спустя 17 лет Натали стала первым ЭКО-ребенком, родившим естественно зачатого – дочь Кэйси.В 1983 году группа Metallica выпустила свой дебютный альбом Kill’Em All. Только в Америке было продано более трех миллионов копий альбома.В 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытое космическое пространство. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной станции "Салют-7". Савицкая – единственная женщина, являющаяся дважды Героем Советского Союза. Была депутатом Верховного Совета СССР, шесть раз избиралась в Госдуму России от КПРФ.Кто родилсяВ 1929 году родился советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Шукшин. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, где он впервые попытался писать рассказы и читал их своим сослуживцам. В 1960-ом окончил режиссерский факультет ВГИК. В своей первой главной роли снялся еще во время учебы в 1958-ом: это был фильм Марлена Хуциева "Два Федора". Самое зрелое из крупных произведений Шукшина — киноповесть "Калина красная", экранизированная автором в 1974 году и ставшая его последней режиссерской работой.В 1959 году родился советский и российский футболист Федор Черенков. Большую часть карьеры провел в составе московского "Спартака", являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам: в 34 играх за сборную СССР, забил 12 голов. Всего в чемпионате СССР Черенков сыграл 366 матчей, в которых отличился 89-ю точными ударами. В общей сложности за карьеру провел 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач.Свой 56-й день рождения отмечает американский актер Мэтт Леблан – исполнитель роли Джоуи Триббиани в культовом телесериале "Друзья" (1994-2004), а также в его продолжении "Джоуи" (2004-2006). Когда Мэтт проходил прослушивание на роль Джоуи, в кармане у него было 11 долларов. После того как актеры получили свой первый гонорар, Мэтт наконец-то смог купить себе горячий обед. "Друзья" стали чрезвычайно удачным проектом, и Леблан вместе со своими коллегами по съемочной площадке заработал широкое признание телезрителей.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130271894_0:0:2639:1980_1920x0_80_0_0_6bdd197ba7bd29601bc568be238be06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 25 июля

Что празднуют в России и в мире во вторник, 25 июля

00:00 25.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВасилий Шукшин в фильме "Печки-лавочки"
Василий Шукшин в фильме Печки-лавочки - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские следователи и речные полицейские, а также белорусские пожарные. В Англии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения, а в 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. А еще 25 июля родился советский актер, режиссер и писатель Василий Шукшин.

Что празднуют в мире

С 2014 года в России 25 июля отмечается День сотрудников органов следствия. Именно в этот день в 1713 году Петр I именным указом учредил следственную канцелярию – первый специализированный следственный орган России.
Также 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Подразделения водной полиции борются с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России еще с середины XIX века.
В Белоруссии отмечают День пожарной службы. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и Минская городская дума утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Белоруссии.
Еще в этот вторник можно отметить День поиска новых вкусов и запахов, Международный день красных туфель или День вина и сыра.

Знаменательные события

В 1978 году в британском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения (ЭКО). Ребенок родился в семье Джона и Лесли Браун. Девочку назвали Луиз Джой. В 1982 году у Луиз родилась сестра, Натали Браун, также зачатая путем ЭКО. Спустя 17 лет Натали стала первым ЭКО-ребенком, родившим естественно зачатого – дочь Кэйси.
В 1983 году группа Metallica выпустила свой дебютный альбом Kill’Em All. Только в Америке было продано более трех миллионов копий альбома.
В 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытое космическое пространство. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной станции "Салют-7". Савицкая – единственная женщина, являющаяся дважды Героем Советского Союза. Была депутатом Верховного Совета СССР, шесть раз избиралась в Госдуму России от КПРФ.

Кто родился

В 1929 году родился советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Шукшин. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, где он впервые попытался писать рассказы и читал их своим сослуживцам. В 1960-ом окончил режиссерский факультет ВГИК. В своей первой главной роли снялся еще во время учебы в 1958-ом: это был фильм Марлена Хуциева "Два Федора". Самое зрелое из крупных произведений Шукшина — киноповесть "Калина красная", экранизированная автором в 1974 году и ставшая его последней режиссерской работой.
В 1959 году родился советский и российский футболист Федор Черенков. Большую часть карьеры провел в составе московского "Спартака", являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам: в 34 играх за сборную СССР, забил 12 голов. Всего в чемпионате СССР Черенков сыграл 366 матчей, в которых отличился 89-ю точными ударами. В общей сложности за карьеру провел 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач.
Свой 56-й день рождения отмечает американский актер Мэтт Леблан – исполнитель роли Джоуи Триббиани в культовом телесериале "Друзья" (1994-2004), а также в его продолжении "Джоуи" (2004-2006). Когда Мэтт проходил прослушивание на роль Джоуи, в кармане у него было 11 долларов. После того как актеры получили свой первый гонорар, Мэтт наконец-то смог купить себе горячий обед. "Друзья" стали чрезвычайно удачным проектом, и Леблан вместе со своими коллегами по съемочной площадке заработал широкое признание телезрителей.
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
22:24В Москве упал беспилотник - что известно
22:01Главные новости Крыма: 24 июля
21:55Главные события и заявления дня: 24 июля
21:31В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка
21:25Крымский мост снова перекрыт
21:17С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем
21:13В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост
21:03Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение
20:55Автоледи на "пятерке" влетела в Range Rover на ялтинской трассе
20:41В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:34"Нафтогаз Украины" объявил о прекращении поставок
20:28Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые
20:07Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
19:56"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации
19:45Цена бензина на российской бирже побила рекорд
19:13Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение
18:25В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
17:44Новая форма национальной валюты появится в России
Лента новостейМолния