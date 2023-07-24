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Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 165 машин, со стороны Крыма затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T06:31
2023-07-24T06:31
2023-07-24T06:34
крымский мост
крым
транспорт
логистика
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 165 машин, со стороны Крыма затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридорВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, сухопутный маршрут в крым
Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
Очередь на Крымский мост со стороны Тамани насчитывает 165 машин
06:31 24.07.2023 (обновлено: 06:34 24.07.2023)