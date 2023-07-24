https://crimea.ria.ru/20230724/ocheredi-na-krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-ponedelnika-1130259220.html

Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника

Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 165 машин, со стороны Крыма затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T06:31

2023-07-24T06:31

2023-07-24T06:34

крымский мост

крым

транспорт

логистика

сухопутный маршрут в крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf13eb83735b51ada2210ad84fb0c113.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 165 машин, со стороны Крыма затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридорВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, сухопутный маршрут в крым