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Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком

Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком

16-летняя жительница Тверской области с малолетним ребенком на руках самовольно покинула социальное учреждение, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T17:21

2023-07-23T17:21

2023-07-23T17:22

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. 16-летняя жительница Тверской области с малолетним ребенком на руках самовольно покинула социальное учреждение, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram. Возбуждено уголовное дело, ведутся розыски.Сотрудники ведомства произвели осмотр места последнего нахождения пропавших."В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств... Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", — уточняет ведомство.Поисковые мероприятия проводятся с участием волонтеров.Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Как следует из опубликованного видео, жительница Нижневартовска, переехавшая с семьей в Республику Крым, применяла жестокие методы обращения и воспитания детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, тверь, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)