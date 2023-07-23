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Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком
Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком
16-летняя жительница Тверской области с малолетним ребенком на руках самовольно покинула социальное учреждение, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T17:21
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новости
тверь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. 16-летняя жительница Тверской области с малолетним ребенком на руках самовольно покинула социальное учреждение, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram. Возбуждено уголовное дело, ведутся розыски.Сотрудники ведомства произвели осмотр места последнего нахождения пропавших."В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств... Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", — уточняет ведомство.Поисковые мероприятия проводятся с участием волонтеров.Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Как следует из опубликованного видео, жительница Нижневартовска, переехавшая с семьей в Республику Крым, применяла жестокие методы обращения и воспитания детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, тверь, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком

Несовершеннолетняя мама с маленьким сыном сбежала из семейного центра в Тверской области

17:21 23.07.2023 (обновлено: 17:22 23.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. 16-летняя жительница Тверской области с малолетним ребенком на руках самовольно покинула социальное учреждение, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram. Возбуждено уголовное дело, ведутся розыски.

"Двадцать второго июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетней... 28.03.2007 года рождения, которая в вечернее время вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР "Мой семейный центр", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства произвели осмотр места последнего нахождения пропавших.
"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств... Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", — уточняет ведомство.
Поисковые мероприятия проводятся с участием волонтеров.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Как следует из опубликованного видео, жительница Нижневартовска, переехавшая с семьей в Республику Крым, применяла жестокие методы обращения и воспитания детей.
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НовостиТверьОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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