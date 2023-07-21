https://crimea.ria.ru/20230721/terminaly-psb-dostupny-na-sukhoputnom-marshrute-v-krym-cherez-novye-regiony-1130222179.html

Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы

Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы

Платежная инфраструктура Промсвязьбанка (ПСБ) доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T16:28

2023-07-21T16:28

2023-07-21T16:28

промсвязьбанк (псб)

крым

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Платежная инфраструктура Промсвязьбанка (ПСБ) доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы, сообщила пресс-служба банка.Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе и аптеках, безналичная оплата может производиться любыми картами российских банков, также расплачиваться можно со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.Банкоматы ПСБ расположены в городах и населенных пунктах по пути следования - Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и других.ПСБ - единственный системно значимый банк, который работает в новых регионах РФ.Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, сухопутный маршрут в крым