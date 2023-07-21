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Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы
Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы
Платежная инфраструктура Промсвязьбанка (ПСБ) доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T16:28
2023-07-21T16:28
промсвязьбанк (псб)
крым
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Платежная инфраструктура Промсвязьбанка (ПСБ) доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы, сообщила пресс-служба банка.Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе и аптеках, безналичная оплата может производиться любыми картами российских банков, также расплачиваться можно со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.Банкоматы ПСБ расположены в городах и населенных пунктах по пути следования - Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и других.ПСБ - единственный системно значимый банк, который работает в новых регионах РФ.Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
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промсвязьбанк (псб), крым, сухопутный маршрут в крым

Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы

16:28 21.07.2023
 
© Пресс-служба ПAO "Промсвязьбанк"Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы
Терминалы ПСБ доступны на сухопутном маршруте в Крым через новые регионы
© Пресс-служба ПAO "Промсвязьбанк"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Платежная инфраструктура Промсвязьбанка (ПСБ) доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы, сообщила пресс-служба банка.
"На всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы водителям и пассажирам доступна современная функциональная платежная инфраструктура ПСБ. Сегодня для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ", - говорится в сообщении.
Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе и аптеках, безналичная оплата может производиться любыми картами российских банков, также расплачиваться можно со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.
Банкоматы ПСБ расположены в городах и населенных пунктах по пути следования - Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и других.
ПСБ - единственный системно значимый банк, который работает в новых регионах РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымСухопутный маршрут в Крым
 
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