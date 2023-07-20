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Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений
Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений
Симферополь и ряд населенных пунктов Крыма в четверг остаются без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T11:16
2023-07-20T11:16
2023-07-20T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Симферополь и ряд населенных пунктов Крыма в четверг остаются без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и районПо данным предприятия, в крымской столице до 14.30 без воды жильцы улиц М. Залки, Гурзуфская, Фурманова, Суходольная, Щорса, Чапаева, ул. 51-й Армии, Аянская, Днепровская, Димитрова, Целинная, 1-й Конной Армии, Табачная.До 17.00 отключения по Ухтомского и в одноименном переулке, частично по улицам Москалева и Проводников.Отключения в других городах КрымаВ Керчи до 20.00 без воды улицы Свердлова, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулки Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской.В Судаке до 17.00 отключение по адресам Ленина, 32, 34, Октябрьская, 36.В Феодосийском округе также до пяти часов вечера водоснабжение остановлено в селе Подгорном - улицы Судакская, Кузнечная, Полевая, Колодезная, Переселенческая, Степная, Аловердяна, Новая, Молодежная.В Алуште в первой половине дня без воды улица Саранчева, а также Шоссейная, Приморская, Табачная и Солнечная в селе Солнечногорском.В Ленинском районе частичное отключение села Ильичево, в Бахчисарае - улиц Фрунзе, Буденного, Нахимова, Свидерского, поселка Сирень - до 13 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуДома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресовЕвпатория осталась без воды из-за аварии
https://crimea.ria.ru/20230606/naskolko-snizilis-poteri-vody-v-simferopole-iz-za-zameny-vodovodov-1129158246.html
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Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений
"Вода Крыма": Симферополь и еще шесть городов Крыма в четверг останутся без воды
11:16 20.07.2023 (обновлено: 11:18 20.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Симферополь и ряд населенных пунктов Крыма в четверг остаются без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Симферополь и район
По данным предприятия, в крымской столице до 14.30 без воды жильцы улиц М. Залки, Гурзуфская, Фурманова, Суходольная, Щорса, Чапаева, ул. 51-й Армии, Аянская, Днепровская, Димитрова, Целинная, 1-й Конной Армии, Табачная.
До 17.00 отключения по Ухтомского и в одноименном переулке, частично по улицам Москалева и Проводников.
Кроме того, из-за аварии на сетях "Крымэнерго" ограничено водоснабжение села Мирное по улицам Белова, Черноморской, Новой, Березовой, Украинской, Победы, Славы, Светлой, Янтарной, Славянской, Красной, Солнечной, а также на прилегающих улицах и в переулках.
Отключения в других городах Крыма
В Керчи до 20.00 без воды улицы Свердлова, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, переулки Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской.
В Судаке до 17.00 отключение по адресам Ленина, 32, 34, Октябрьская, 36.
В Феодосийском округе также до пяти часов вечера водоснабжение остановлено в селе Подгорном - улицы Судакская, Кузнечная, Полевая, Колодезная, Переселенческая, Степная, Аловердяна, Новая, Молодежная.
В Алуште в первой половине дня без воды улица Саранчева, а также Шоссейная, Приморская, Табачная и Солнечная в селе Солнечногорском.
В Ленинском районе частичное отключение села Ильичево, в Бахчисарае - улиц Фрунзе, Буденного, Нахимова, Свидерского, поселка Сирень - до 13 часов.
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